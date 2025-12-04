«Київстар»: 5G в Україні почали тестувати, проте дата комерційного запуску невідома

В Україні розпочалися пілотні проєкти мереж п’ятого покоління (5G), один з яких реалізує оператор «Київстар» у Львові. Однак керівництво компанії не може визначити строки масового запуску технології для українських абонентів. Головні перешкоди — безперервна війна, нестабільна інфраструктура та нерозв’язані питання розподілу радіочастот. Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров.

Компанія вже отримала дозвіл на використання частотного діапазону 3,5 гігагерца (ГГц) для пілотних мереж. У Львові побудовано перший тестовий кластер з кількох десятків базових станцій. Їх можна буде ввімкнути після остаточного узгодження з державними органами. Паралельно оператор модернізує наявну інфраструктуру.

«Київстар» переводить базові станції з радіорелейних ліній на оптоволоконні з’єднання. Компанія також оновлює ядро мережі під стандарт 5G. Крім того, йде поступове згортання мереж третього покоління (3G), що дозволяє звільнити частоти для розвитку 4G і майбутнього 5G.

Попри технічну готовність, повноцінний запуск стримують регуляторні процедури. Потрібні рішення регулятора щодо розподілу частот. Окремо необхідна підготовка низькочастотного діапазону 700 мегагерц (МГц), включно з проведенням аукціонів та перевіркою сумісності з іншими користувачами спектра — від військових до спецслужб.

Воєнний стан ускладнює масштабні інвестиції в новий стандарт зв’язку. Оператори зосереджені на підтриманні стабільності наявних мереж під час блекаутів. Комаров підкреслив, що забезпечення безперебійного зв’язку залишається головним пріоритетом компанії.

У разі успішного запуску 5G українці отримають швидший та стабільніший мобільний інтернет. Це особливо актуально в умовах ненадійності дротових з’єднань через часті відключення електроенергії. Проте наразі 5G технологія виконує більше демонстраційну функцію, показуючи технічну спроможність операторів. Для масового впровадження потрібні ресурси, стабільна ситуація та підтримка регулятора.