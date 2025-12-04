«Квартал 95» створив нову компанію без Міндіча

Продакшн «Квартал 95» зареєстрував нове товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Квартал ЮА», яке стане головною юридичною структурою для створення контенту. Студія пояснила таке рішення потребою забезпечити незалежність від санкційних обмежень, що торкнулися одного зі співвласників попередньої компанії. Про це повідомляє «Детектор Медіа», посилаючись на пресслужбу «Кварталу 95».

За даними Єдиного державного реєстру, засновниками ТОВ «Квартал ЮА» стали сім осіб. Найбільшу частку отримав Сергій Шефір — 54,5 відсотка статутного капіталу. Ірина Пікалова володіє 10,5 відсотка компанії. Сергію Казаніну, Євгену Кошовому, Юрію Крапову, Роману Марову й Олександру Пікалову належить по 7 відсотків. Статутний фонд нової юридичної особи становить один мільйон гривень.

Нове товариство створили на тлі запровадження персональних санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча, який є співвласником ТОВ «Квартал 95». Пресслужба студії підкреслила, що Міндіч не має жодного стосунку до новоствореної структури. Творчий колектив планує створювати весь наступний контент виключно через ТОВ «Квартал ЮА».

Представники продакшну заявили, що всі творчі й управлінські рішення приймає виключно команда «Кварталу» без участі сторонніх осіб. Студія наголосила, що санкції стосуються лише фізичної особи Міндіча й не пов’язані з діяльністю продакшну чи створенням контенту. Міндіч не причетний до операційних, творчих чи управлінських процесів компанії.

Раніше представники студії визнавали, що Міндіч має юридичний зв’язок із «Кварталом 95», але підкреслювали, що він не бере участі в діяльності продакшну й не впливає на контент чи рішення команди. Створення окремої юридичної структури фактично закріпило цю позицію організаційно.

Водночас попередня юридична особа ТОВ «Квартал 95» продовжує існувати. Пресслужба пояснила це законодавчими обмеженнями — чинне українське законодавство не дозволяє відчужувати або перерозподіляти частку Міндіча в компанії. Це робить неможливою повну ліквідацію старої структури.