Amazon навчила Fire TV шукати конкретні сцени у фільмах за голосовим описом

Amazon запустила на своїх медіаплеєрах Fire TV нову функцію на основі штучного інтелекту. Вона дає змогу знаходити потрібні моменти в відеоконтенті без ручного перемотування — достатньо описати сцену голосовому помічнику Alexa+.

Нову можливість інтегровано у відеосервіс Amazon Prime Video. Вона розвиває технологію X-Ray, що під час перегляду показує додаткову інформацію про контент. Представники компанії підкреслюють: розробка прискорює пошук конкретних фрагментів відео.

Користувачі можуть описувати потрібні сцени так само природно, як у розмові. Після опису Alexa+ автоматично переходить до відповідного моменту в фільмі. Система не вимагає точного формулювання запиту.

За даними Amazon, Alexa+ працює з тисячами фільмів у каталозі Prime Video. Технологія розпізнає описи сцен, імена персонажів та культові репліки із кінострічок. Серед прикладів компанія наводить можливість знайти сцену з картками у фільмі «Love Actually» або момент, де персонаж Джошуа запитує «Shall we play a game?» зі стрічки «WarGames». Система також розуміє згадки про акторів, локації та інші елементи сюжету. Назву фільму вказувати необов’язково.

У компанії пояснюють: новий інструмент забезпечує швидший доступ до потрібних моментів порівняно зі звичайною перемоткою. Розробка також утримуватиме користувачів від пошуку конкретних сцен на сторонніх платформах, зокрема YouTube. Функція працює на кількох моделях штучного інтелекту, включно з власною розробкою Amazon Nova й моделлю Claude від компанії Anthropic.

Наразі функціонал доступний з обмеженнями. Він працює тільки з проіндексованими сценами в окремих фільмах. Контент має бути придбаний, орендований або доступний у межах підписки Prime на платформі Amazon Prime Video. Компанія анонсувала розширення можливостей у майбутньому — додавання більшої кількості проіндексованих сцен і підтримку серіалів.