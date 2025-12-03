Vodafone впроваджує принцип «Роумінг як вдома» майже в усі тарифи. Що це означає?

Оператор мобільного зв’язку Vodafone оголосив про масштабні зміни в тарифних планах. З 23 грудня більшість абонентів передплати зможуть використовувати свої тарифи в країнах Європейського Союзу (ЄС) без додаткових витрат за принципом Roam like at home («Роумінг як вдома»). Про це йдеться у пресрелізі Vodafone.

Нововведення означає фактичне приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС. Абоненти отримають можливість користуватися пакетними хвилинами та частиною гігабайт зі свого тарифу як в Україні, так і під час перебування в країнах Євросоюзу. При цьому вартість тарифних планів залишиться незмінною.

Оновлені умови передбачають безлімітні вхідні дзвінки як на території України, так і в ЄС. Пакетні хвилини можна використовувати для вихідних дзвінків в Україну та по країні перебування в Європі. Частина гігабайт з основного обсягу по тарифу також стане доступною для користування в роумінгу без обмежень.

Водночас компанія встановила однакову вартість понад пакетних хвилин, мегабайт та SMS як для України, так і для ЄС. Це забезпечить прозорість тарифікації та зручність планування витрат під час подорожей.

Оператор повідомив, що послуга роумінгу не буде доступна в кількох архівних тарифах: 4G Smart (Light, XS, XS+), Device та Light. Користувачам цих тарифних планів Vodafone запропонує перейти на інші доступні тарифи для можливості користування послугами в роумінгу.

Для отримання детальної інформації про зміни кожен абонент отримає персональне SMS-повідомлення протягом грудня. Повний опис оновлених умов з усіма деталями буде опубліковано на сторінці кожного тарифу не пізніше ніж за два тижні до початку змін.