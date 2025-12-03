Сербський оператор Yettel запустив мережу 5G

Сербський оператор Yettel запустив мережу п’ятого покоління (5G). Нова технологія дає абонентам швидший інтернет, мінімальні затримки в передачі даних і змогу підключати одночасно більше пристроїв. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі компанії.

«Вже сьогодні користувачі Yettel бачать значок 5G на своїх телефонах, і ми цим дуже пишаємося. Наша компанія запустила перший мобільний сигнал у Сербії більше ніж 30 років тому, у грудні 1994 року. Сьогодні ми запускаємо п’яте покоління мобільної мережі Yettel, і наша мета — забезпечити її надійність, стабільність і достатню пропускну здатність для користувачів і бізнесу в Сербії. Ми продовжуємо інвестувати в інновації та інфраструктуру», — заявив Майк Мішель, генеральний директор компанії.

Щоб користуватися новою мережею, абоненти потребують смартфон із підтримкою 5G. Покриття вже доступне у великих містах і туристичних центрах країни. Оператор планує поступово розширювати зону покриття, охоплюючи дедалі більшу частину території.

Нова технологія забезпечує надшвидкісну передачу даних і мінімальні затримки порівняно з попередніми поколіннями. Це поліпшує роботу ігрових сервісів, стримінгових платформ і програм для віддаленої роботи. Мережа також підтримує нові цифрові послуги й пристрої Інтернету речей (IoT).

У мережі 5G Yettel використовує дві частоти: 700 МГц (нижній діапазон) і 3,5 ГГц (середній діапазон). Компанія придбала ці частоти на останньому аукціоні радіочастотного спектра.

Раніше ми повідомляли, що чеська компанія České Radiokomunikace розпочала експериментальне цифрове мовлення за стандартом 5G Broadcast. Випробування тривають у Празі протягом року й дають змогу користувачам отримувати телеконтент на смартфони без витрат мобільного трафіку.