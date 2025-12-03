Розробник створив інтерактивну мапу україномовного YouTube, яка містить понад 10 000 каналів

Автор каналу DAO створив інтерактивну мапу україномовного YouTube, яка містить близько 10 000 каналів. Проєкт розподіляє канали за тематичними категоріями — кожен показано окремим елементом, розмір якого залежить від кількості підписників. Про це повідомляє ITC.

Мапа побудована за принципом тематичних «континентів». Серед категорій — ігри, спорт, новини й політика, книжкові та дитячі канали, інформаційні технології й інші напрями. Проєкт охоплює канали, які мають понад тисячу підписників.

Автор пояснює, що кожен елемент на карті позначає окремий канал. Водночас усі канали об’єднані в тематичні кластери — це дає змогу побачити зв’язки між схожими каналами.

Створення карти розпочалося зі збору даних. API YouTube не дає змоги фільтрувати канали за країнами, а комерційні рішення коштували сотні доларів. Тому розробник використав парсинг для отримання потрібної інформації.

Для розподілу каналів за категоріями він використав штучний інтелект. Розробник надіслав назви каналів та їхніх останніх відео до API GPT-4o-mini (штучний інтелект). Модель впоралася із завданням, а вартість обробки становила лише долар.

Наступним етапом був розрахунок координат для розміщення каналів. За допомогою ШІ (штучного інтелекту) розробник перетворив назви каналів і відео у вектори. Потім він використав комбінований режим для створення проєкцій та визначення розташування елементів.

Щоб об’єднати точки в кластери, розробник використав алгоритм HDBSCAN із бібліотеки Python. GPT створив назви для кластерів, а автор написав додатковий скрипт для розподілу окремих точок у відповідні групи.

Карта вже доступна у вільному доступі. Детальніше про технічну реалізацію проєкту можна дізнатися з відео автора.

Я створив карту УСЬОГО українського YouTube

