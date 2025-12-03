Перше у світі SMS надіслали 33 роки тому: як це було

3 грудня 1992 року інженер Vodafone Ніл Папворт надіслав своєму колезі Річарду Джарвісу текстове повідомлення – привітання «Merry Christmas». Так з’явилося перше SMS у світі, яке започаткувало нову еру мобільного зв’язку. Про це пише Interesting Engineering.

Папворт відправив повідомлення на мобільний телефон Orbitel 901. Тоді компанія ще доопрацьовувала службу SMS, яка мала дати змогу користувачам обмінюватися короткими текстовими повідомленнями.

Технологія розвивалася поступово. Невдовзі після цієї події Nokia додала функцію SMS у свої пристрої. Виробник також запровадив звуковий сигнал, який сповіщав користувачів, що вони отримали нове повідомлення.

Перші роки технологія мала чимало обмежень. Спочатку користувачі не могли надсилати текстові повідомлення, бо у мобільних телефонах не було відповідної клавіатури. Згодом виникла інша проблема – обмінюватися повідомленнями можна було лише в межах однієї телефонної мережі. Це вдалося змінити тільки 1999 року, коли з’явився міжмережевий обмін SMS.

«1992 року я і гадки не мав, наскільки популярними стануть текстові повідомлення і що це призведе до появи смайликів і застосунків для обміну повідомленнями, якими користуватимуться мільйони», – зазначив Папворт.

Інженер також додав: «Лише нещодавно я розповів своїм дітям, що надіслав перше повідомлення. Озираючись назад, стає зрозуміло, що надіслане мною різдвяне послання стало поворотним моментом в історії мобільних пристроїв».

Кілька років тому Vodafone виставила на аукціон NFT першого текстового повідомлення.

Анонімний покупець придбав цей унікальний цифровий актив за 149 729 доларів, сплативши криптовалютою Ether. Він також отримав кадр із тривимірною анімацією повідомлення. Вторговані кошти мали передати Агентству ООН у справах біженців.