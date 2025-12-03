Новий рекорд: один і той самий прискорювач Falcon 9 вивів на орбіту понад тисячу супутників

Компанія SpaceX сягнула чергового історичного рубежу в космічній галузі. Багаторазовий прискорювач B1071 ракети-носія Falcon 9 вперше перетнув межу в тисячу виведених супутників. За 30 польотів цей перший ступінь доставив на орбіту 1001 космічний апарат.

Останнім польотом B1071 стала місія Transporter-15. Під час неї ракета-носій вивела на орбіту 140 космічних апаратів. Старт відбувся 28 листопада зі стартового комплексу SLC-4E на базі Ванденберг.

Прискорювач B1071 має багату польотну історію. Він виконав п’ять місій для Національного розвідувального управління США. Також його використовували для запуску апарата SWOT для NASA.

Місія Transporter-15 пройшла бездоганно. Falcon 9 вивела всі корисні навантаження на задані орбіти. Через 8,5 хвилини після старту B1071 здійснив посадку на автономну плавучу платформу Of Course I Still Love You в Тихому океані. Це стало 540-м успішним поверненням першого ступеня в історії SpaceX.

Нагадаємо, нещодавно компанія встановила ще один рекорд в багаторазовій космонавтиці. SpaceX успішно виконала 500-й запуск з повторним використанням ракет-носіїв.