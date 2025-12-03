lifecell відключає три тарифи через інтеграцію України в роумінговий простір ЄС

Мобільний оператор lifecell відключить кілька тарифних планів з 15 грудня 2025 року. Оператор ухвалив це рішення через приєднання України до роумінгового простору Європейського Союзу (ЄС), яке набере чинності 1 січня 2026 року. Про це повідомляє dev.ua.
Оператор відключає три тарифи: «Зроби сам», «ХендМейд» і «Дзвінкий безмеж». Ці тарифні плани не працюватимуть з міжнародним роумінгом, який стане обов’язковою вимогою після того, як Україна приєднається до єдиного роумінгового простору ЄС.
Абоненти цих тарифів можуть безплатно перейти на інші пакети до 15 грудня. Нові тарифи матимуть певний обсяг мобільного інтернет-трафіку для використання в країнах ЄС без додаткової плати.
Тарифну політику lifecell змінив через нові регуляторні вимоги. Окрім відключення трьох тарифів, оператор також змінить умови деяких інших послуг через інтеграцію України в роумінговий простір ЄС.