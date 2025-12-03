UARU

UARU

lifecell відключає три тарифи через інтеграцію України в роумінговий простір ЄС

НовиниТелеком
Новий логотип lifecell 2025

Мобільний оператор lifecell відключить кілька тарифних планів з 15 грудня 2025 року. Оператор ухвалив це рішення через приєднання України до роумінгового простору Європейського Союзу (ЄС), яке набере чинності 1 січня 2026 року. Про це повідомляє dev.ua.

Оператор відключає три тарифи: «Зроби сам», «ХендМейд» і «Дзвінкий безмеж». Ці тарифні плани не працюватимуть з міжнародним роумінгом, який стане обов’язковою вимогою після того, як Україна приєднається до єдиного роумінгового простору ЄС.

- Реклама -

Абоненти цих тарифів можуть безплатно перейти на інші пакети до 15 грудня. Нові тарифи матимуть певний обсяг мобільного інтернет-трафіку для використання в країнах ЄС без додаткової плати.

Тарифну політику lifecell змінив через нові регуляторні вимоги. Окрім відключення трьох тарифів, оператор також змінить умови деяких інших послуг через інтеграцію України в роумінговий простір ЄС.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Український розробник створив сервіс для моніторингу популярності фільмів і серіалів

Український розробник створив сервіс Ratingo для відстеження реальної популярності фільмів і серіалів на стрімінгах. Оновлення кожні 10 хвилин.
Новини

«Київстар» збільшив кількість країн, у яких діє «Роумінг як вдома»

З 18 грудня «Київстар» додає чотири країни, де діє послуга «Роумінг як вдома». Тепер абоненти зможуть користуватися своїм тарифом у 32 країнах світу.
Новини

Перше у світі SMS надіслали 33 роки тому: як це було

3 грудня 1992 року інженер Vodafone надіслав перше SMS у світі – привітання «Merry Christmas». Так почалася ера текстових повідомлень.
Новини

Vodafone впроваджує принцип «Роумінг як вдома» майже в усі тарифи. Що це означає?

З 23 грудня для більшості абонентів передплати будуть оновлені умови – тарифами Vodafone можна буде користуватися в країнах ЄС як вдома без додаткових оплат.
Новини

Новий рекорд: один і той самий прискорювач Falcon 9 вивів на орбіту понад тисячу супутників

Прискорювач B1071 ракети-носія Falcon 9 вперше перетнув межу в тисячу супутників. За 30 польотів він доставив на орбіту 1001 космічний апарат.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати