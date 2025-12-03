UARU

Індійський регулятор зобов’язав месенджери перевіряти активність SIM-карт кожні три місяці

Фото: Chesnot / Getty Images

Індійське відомство телекомунікацій запровадило нові вимоги до месенджерів щодо перевірки мобільних номерів користувачів. Кожні три місяці платформи мають підтверджувати, що SIM-карта, пов’язана з профілем, лишається активною. Про це пише India.com.

Новий порядок стосується Telegram, WhatsApp, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai й Josh. Ці сервіси мають відстежувати наявність робочої SIM-карти у телефоні користувача. Якщо її вилучили, замінили чи вимкнули, доступ до облікового запису буде автоматично заблоковано. Для вебверсій месенджерів діє додаткова умова: вони автоматично завершують сеанс щонайменше раз на шість годин, після чого користувачу треба знову сканувати QR-код.

Раніше месенджери перевіряли номер лише під час реєстрації, а далі могли працювати навіть без SIM-карти в пристрої. Така практика давала змогу зловмисникам з-за кордону проводити фішингові й фінансові атаки, використовуючи неактивні номери для розсилання спаму від чужого імені. Асоціація операторів зв’язку COAI наголосила, що постійний контроль наявності номера усуне цю вразливість.

Нові правила набирають чинності через 90 днів після публікації відповідного наказу від 28 листопада 2025 року.

Нагадаємо, офіційні дистриб’ютори Apple в Індії попередили ритейлерів про фінансові санкції за активацію нових iPhone іноземними SIM-картами впродовж 90 днів після продажу. Обмеження стосуються насамперед смартфонів серії iPhone 17 — так компанія намагається не допустити вивезення пристроїв на ринки, де не працює офіційно.

