Android отримає функцію Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові

Компанія Google тестує нову функцію Call Reason в застосунку «Телефон» для Android. Користувачі зможуть позначати виклики як термінові, а одержувач побачить відповідне повідомлення на екрані.

Принцип роботи функції простий. Відправник позначає дзвінок як «Терміново», а одержувач бачить відповідне повідомлення на екрані вхідного виклику. Якщо на дзвінок не відповісти, позначка залишиться в історії контактів.

Нова можливість має певні обмеження. Вона працює лише між абонентами, які додали один одного до контактів. Крім того, обидва користувачі мають використовувати стандартний застосунок Phone by Google для дзвінків.

Наразі розробники передбачили лише один варіант позначки. Користувач може вказати дзвінок як терміновий, що допоможе одержувачу зрозуміти важливість виклику. Це дає змогу не переводити важливий дзвінок у голосову пошту або, якщо пропустити виклик, нагадає передзвонити. У Google зазначають, що згодом планують додати інші типи повідомлень або можливість створювати власні коментарі до викликів.

Функція Call Reason поступово з’являється в бета-версії застосунку. Оновлення надходить залежно від виробника смартфона. Користувачі можуть перевірити наявність оновлення через Google Play у розділі керування застосунками. Також варто переконатися у налаштуваннях, що Phone by Google обрано як стандартний застосунок для дзвінків.

