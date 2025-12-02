UARU

UARU

В Росії операторам заборонять використовувати SIM-карти іноземного виробництва

Новини
SIM-карти
©Shutterstock/Fotodom

Мінцифри Росії розробило проєкт наказу, який визначає технічні й виробничі стандарти для SIM-карт мобільних операторів. Ініціатива має на меті повністю замінити закордонні компоненти власними, а також посилити безпеку мереж шляхом запровадження російських криптографічних рішень. Про це пише «Коммерсантъ».

Проєкт документа передбачає, що нові USIM-карти супроводжуватимуть висновком про виробництво на російській території. Операційну систему таких карток мають внести до офіційного реєстру програмного забезпечення відомства. Криптографічні ключі для перевірки абонентів також генеруватимуть у межах країни. Уся продукція має відповідати урядовій постанові №1387, яка встановлює правила підтвердження відповідності засобів зв’язку.

- Реклама -

Нові правила запрацюють 1 вересня 2026 року. Оператори зможуть використовувати раніше придбані іноземні SIM-карти до повного вичерпання наявних запасів. Утім, для мереж п’ятого покоління діятимуть жорсткіші вимоги.

У мережах 5G перевірку користувачів здійснюватимуть виключно за допомогою російських криптографічних стандартів. Ключі доступу генеруватимуть організації, які отримали сертифікат Федеральної служби безпеки. «Відповідно, виробник USIM також повинен бути вітчизняним. Іноземний виробник не може бути сертифікований ФСБ», — пояснили в міністерстві.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Отже, розвиток мереж 5G у Росії буде можливим лише за використання вітчизняних SIM-карток. За даними «Коммерсантъ», у реєстрі російського програмного забезпечення є щонайменше три операційні системи для SIM/USIM. Реєстр радіоелектронної продукції містить картки лише двох виробників: Eastcompeace й «ГЛОНАСС».

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Український розробник створив сервіс для моніторингу популярності фільмів і серіалів

Український розробник створив сервіс Ratingo для відстеження реальної популярності фільмів і серіалів на стрімінгах. Оновлення кожні 10 хвилин.
Новини

«Київстар» збільшив кількість країн, у яких діє «Роумінг як вдома»

З 18 грудня «Київстар» додає чотири країни, де діє послуга «Роумінг як вдома». Тепер абоненти зможуть користуватися своїм тарифом у 32 країнах світу.
Новини

Перше у світі SMS надіслали 33 роки тому: як це було

3 грудня 1992 року інженер Vodafone надіслав перше SMS у світі – привітання «Merry Christmas». Так почалася ера текстових повідомлень.
Новини

lifecell відключає три тарифи через інтеграцію України в роумінговий простір ЄС

З 15 грудня lifecell відключає три тарифи через інтеграцію України в роумінговий простір ЄС. Абоненти можуть безплатно змінити тарифи.
Новини

Vodafone впроваджує принцип «Роумінг як вдома» майже в усі тарифи. Що це означає?

З 23 грудня для більшості абонентів передплати будуть оновлені умови – тарифами Vodafone можна буде користуватися в країнах ЄС як вдома без додаткових оплат.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати