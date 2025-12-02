В Росії операторам заборонять використовувати SIM-карти іноземного виробництва

Мінцифри Росії розробило проєкт наказу, який визначає технічні й виробничі стандарти для SIM-карт мобільних операторів. Ініціатива має на меті повністю замінити закордонні компоненти власними, а також посилити безпеку мереж шляхом запровадження російських криптографічних рішень. Про це пише «Коммерсантъ».

Проєкт документа передбачає, що нові USIM-карти супроводжуватимуть висновком про виробництво на російській території. Операційну систему таких карток мають внести до офіційного реєстру програмного забезпечення відомства. Криптографічні ключі для перевірки абонентів також генеруватимуть у межах країни. Уся продукція має відповідати урядовій постанові №1387, яка встановлює правила підтвердження відповідності засобів зв’язку.

Нові правила запрацюють 1 вересня 2026 року. Оператори зможуть використовувати раніше придбані іноземні SIM-карти до повного вичерпання наявних запасів. Утім, для мереж п’ятого покоління діятимуть жорсткіші вимоги.

У мережах 5G перевірку користувачів здійснюватимуть виключно за допомогою російських криптографічних стандартів. Ключі доступу генеруватимуть організації, які отримали сертифікат Федеральної служби безпеки. «Відповідно, виробник USIM також повинен бути вітчизняним. Іноземний виробник не може бути сертифікований ФСБ», — пояснили в міністерстві.

Отже, розвиток мереж 5G у Росії буде можливим лише за використання вітчизняних SIM-карток. За даними «Коммерсантъ», у реєстрі російського програмного забезпечення є щонайменше три операційні системи для SIM/USIM. Реєстр радіоелектронної продукції містить картки лише двох виробників: Eastcompeace й «ГЛОНАСС».