Netflix поліпшив пропозицію щодо придбання активів Warner Bros. Discovery

Стримінговий гігант Netflix надіслав Warner Bros. Discovery (WBD) другу пропозицію на купівлю частини активів медіакорпорації. Компанія хоче придбати кіностудію Warner Bros., канал HBO й стримінгову платформу HBO Max. Netflix уже працює над залученням десятків мільярдів доларів на фінансування угоди, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За активи WBD змагаються ще два потенційних покупці. Paramount Skydance хоче купити медіакорпорацію повністю, разом із кабельними каналами. Comcast Corp., як і Netflix, зосередилась тільки на розважальному й стримінговому сегментах бізнесу WBD.

Минулого жовтня Warner Bros. Discovery офіційно заявила, що розглядає продаж компанії цілком або окремими частинами. Керівництво медіакорпорації хоче завершити угоду до кінця поточного року. Раніше WBD анонсувала плани реструктуризації з поділом операцій на дві окремі компанії. За цим планом одна структура отримала б кіностудію й стримінгові активи, а друга — кабельні телемережі CNN, TNT і Food Network.

Paramount Skydance, яка вже подала кілька пропозицій на купівлю WBD, теж оновила свою заявку, зазначають джерела видання. У жовтні ця компанія оцінила Warner Bros. Discovery у $59,5 млрд і запропонувала трохи менше ніж $24 за одну акцію. Comcast Corp. також подала вдосконалену пропозицію на купівлю активів медіакорпорації, підтвердило одне з джерел Bloomberg.

Будь-яка потенційна угода потребуватиме схвалення регуляторних органів. Низка американських законодавців уже висловила стурбованість можливою надмірною концентрацією ринкової влади. Якщо Netflix придбає HBO Max, об’єднана компанія може здобути панівне становище на стримінговому ринку. Угоди за участі Comcast або Paramount теж викличуть питання регуляторів через об’єднання кіностудій, адже Comcast володіє Universal Pictures, а Paramount — однойменною кіностудією Paramount Pictures.

Крім зацікавлення кіностудійними й стримінговими активами WBD, Netflix диверсифікує своє портфоліо в інших напрямах. Зокрема, стримінговий гігант може придбати права на показ матчів англійської Прем’єр-Ліги.