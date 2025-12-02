UARU

UARU

Netflix поліпшив пропозицію щодо придбання активів Warner Bros. Discovery

Новини
Netflix може купити Warner Bros. Discovery

Стримінговий гігант Netflix надіслав Warner Bros. Discovery (WBD) другу пропозицію на купівлю частини активів медіакорпорації. Компанія хоче придбати кіностудію Warner Bros., канал HBO й стримінгову платформу HBO Max. Netflix уже працює над залученням десятків мільярдів доларів на фінансування угоди, пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За активи WBD змагаються ще два потенційних покупці. Paramount Skydance хоче купити медіакорпорацію повністю, разом із кабельними каналами. Comcast Corp., як і Netflix, зосередилась тільки на розважальному й стримінговому сегментах бізнесу WBD.

- Реклама -

Минулого жовтня Warner Bros. Discovery офіційно заявила, що розглядає продаж компанії цілком або окремими частинами. Керівництво медіакорпорації хоче завершити угоду до кінця поточного року. Раніше WBD анонсувала плани реструктуризації з поділом операцій на дві окремі компанії. За цим планом одна структура отримала б кіностудію й стримінгові активи, а друга — кабельні телемережі CNN, TNT і Food Network.

Paramount Skydance, яка вже подала кілька пропозицій на купівлю WBD, теж оновила свою заявку, зазначають джерела видання. У жовтні ця компанія оцінила Warner Bros. Discovery у $59,5 млрд і запропонувала трохи менше ніж $24 за одну акцію. Comcast Corp. також подала вдосконалену пропозицію на купівлю активів медіакорпорації, підтвердило одне з джерел Bloomberg.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Будь-яка потенційна угода потребуватиме схвалення регуляторних органів. Низка американських законодавців уже висловила стурбованість можливою надмірною концентрацією ринкової влади. Якщо Netflix придбає HBO Max, об’єднана компанія може здобути панівне становище на стримінговому ринку. Угоди за участі Comcast або Paramount теж викличуть питання регуляторів через об’єднання кіностудій, адже Comcast володіє Universal Pictures, а Paramount — однойменною кіностудією Paramount Pictures.

Крім зацікавлення кіностудійними й стримінговими активами WBD, Netflix диверсифікує своє портфоліо в інших напрямах. Зокрема, стримінговий гігант може придбати права на показ матчів англійської Прем’єр-Ліги.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Український розробник створив сервіс для моніторингу популярності фільмів і серіалів

Український розробник створив сервіс Ratingo для відстеження реальної популярності фільмів і серіалів на стрімінгах. Оновлення кожні 10 хвилин.
Новини

«Київстар» збільшив кількість країн, у яких діє «Роумінг як вдома»

З 18 грудня «Київстар» додає чотири країни, де діє послуга «Роумінг як вдома». Тепер абоненти зможуть користуватися своїм тарифом у 32 країнах світу.
Новини

Перше у світі SMS надіслали 33 роки тому: як це було

3 грудня 1992 року інженер Vodafone надіслав перше SMS у світі – привітання «Merry Christmas». Так почалася ера текстових повідомлень.
Новини

lifecell відключає три тарифи через інтеграцію України в роумінговий простір ЄС

З 15 грудня lifecell відключає три тарифи через інтеграцію України в роумінговий простір ЄС. Абоненти можуть безплатно змінити тарифи.
Новини

Vodafone впроваджує принцип «Роумінг як вдома» майже в усі тарифи. Що це означає?

З 23 грудня для більшості абонентів передплати будуть оновлені умови – тарифами Vodafone можна буде користуватися в країнах ЄС як вдома без додаткових оплат.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати