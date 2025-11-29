UARU

Уряд схвалив проєкт постанови про статус і діяльність телеканалу «Рада»

Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови Верховної Ради (ВР) про статус і засади діяльності державного підприємства «Парламентський телеканал “Рада”». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив рішення на засіданні в середу. Документ визначає головні завдання й принципи роботи парламентського телеканалу відповідно до закону «Про медіа».

Народний депутат Олексій Гончаренко з фракції «Європейська солідарність» деталізував основні положення проєкту. За документом, телеканал висвітлюватиме виключно роботу Верховної Ради та її комітетів. Нових редакційних програм не створюватимуть.

Проєкт визначає «Парламентський телеканал “Рада”» як державне підприємство з редакційною незалежністю. Контент телеканалу стане доступним онлайн, що підвищить інформаційну відкритість для громадян.

Депутат Гончаренко також наголосив на відповідності документа європейським стандартам. У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт №10107 отримав позитивний висновок Ради Європи. Він збалансований і відповідає європейським стандартам.

Нагадаємо, на початку вересня народні депутати підтримали постанову про відновлення трансляцій засідань парламенту. Рішення мало забезпечити доступ громадськості до інформації про діяльність ВР за умов воєнного стану. За постанову проголосували 266 депутатів.

Редакція Mediasat
