«Київстар» та Мінцифра оголосили конкурс на вибір назви для української LLM

«Київстар» і WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації оголосили всеукраїнський конкурс на вибір назви для вітчизняної великої мовної моделі (Large Language Model, LLM).

Ініціатива дає змогу громадянам безпосередньо впливати на те, як називатиметься національний інструмент штучного інтелекту. Данило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри й CEO WINWIN AI Center of Excellence, наголосив, що розробка LLM становить національний проєкт загальнодержавного масштабу. Він зазначив, що мільйони українців взаємодіятимуть із цією моделлю через урядові платформи, бізнес-додатки й освітні системи. Водночас технологія знайде застосування в науковій і оборонній сферах.

Конкурс проходитиме у два етапи. Пропозиції приймають у коментарях під публікацією в Instagram до 5 грудня 2025 року. Керівники розробки LLM відберуть десять найкращих варіантів, які потраплять у фінальне голосування через застосунок «Дія». Такий підхід забезпечить залучення широкої аудиторії до формування цифрової ідентичності держави.

Михайло Нестор, директор з розробки диджитал-продуктів «Київстар», підкреслив стратегічне значення проєкту. За його словами, LLM стане основою для майбутньої екосистеми вітчизняних рішень у сфері штучного інтелекту. Він порівняв важливість вибору назви з такими елементами національної цифрової інфраструктури, як доменна зона .ua й урядовий застосунок «Дія».

Організатори підготували систему винагород для авторів найкращих пропозицій. Переможці, які посядуть перші три місця, отримають смартфон Samsung і брендовану стрічку для телефона. Учасники на четвертому й п’ятому місцях здобудуть портативну колонку JBL разом із річною максимальною підпискою на «Київстар ТБ». Автори варіантів із шостого по десяте місця отримають брендовану стрічку для телефона й тримісячну підписку на телевізійний сервіс.

Першу версію моделі презентують до кінця 2025 року. Після завершення тестового періоду LLM стане доступною як рішення з відкритим вихідним кодом.