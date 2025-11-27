UARU

UARU

У Франції оголосили терміни відключення мереж 2G та 3G

НовиниТелеком
Французькі оператори припиняють роботу мереж 2G та 3G
Фото: Mediasat

Французькі оператори мобільного зв’язку оголосили про плани припинення роботи мереж 2G і 3G. Технології, які забезпечували мобільний зв’язок понад тридцять років, поступово виводять з експлуатації на користь 4G і 5G. Про це повідомляє французьке видання Entrevue.

Рішення про відключення зумовили кілька чинників. Новітні стандарти зв’язку вже забезпечують усі потреби абонентів — від голосових викликів і текстових повідомлень до доступу в інтернет. За статистикою, понад 99% базових станцій, спершу призначених для 2G або 3G, нині оснащені 4G.

- Реклама -

Провідні оператори країни вже визначили терміни виведення застарілих мереж з експлуатації. Мережі 2G припинять роботу до кінця 2026 року у більшості компаній. Технологія 3G працюватиме дещо довше — до 2028 або 2029 року, залежно від конкретного оператора. Деякі з них, зокрема Free Mobile, ще не оприлюднили точні графіки, проте загальний напрям галузі визначений однозначно.

Модернізацію інфраструктури також продиктували вимоги кібербезпеки, пише Entrevue. Мережі 4G і 5G побудовані на сучасних протоколах шифрування й архітектурі, стійкій до актуальних загроз. Натомість системи попередніх поколінь створювалися в іншу технологічну епоху. Тому вони містять вразливості, які не відповідають сьогоднішнім стандартам захисту інформації.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Технічне обслуговування старого обладнання стає дедалі складнішим, адже виробники поступово згортають виробництво компонентів для мереж 2G і 3G. Це ускладнює ремонт і підтримку інфраструктури, яка передає дедалі менший обсяг трафіку.

Енергоефективність також відіграє важливу роль у цьому рішенні. Мережі 2G і 3G споживають непропорційно багато електроенергії порівняно з обсягом даних, які передають. Вивільнення частотного спектра дозволить покращити якість послуг 4G і 5G. Це особливо актуально через постійне зростання попиту на швидкісний мобільний інтернет.

Як зазначає Entrevue, відключення не вплине на географію покриття. Мережі 4G охоплюють практично всю територію країни, включно з віддаленими населеними пунктами. Базові станції, що раніше забезпечували зв’язок через старіші технології, вже модернізували й оснастили підтримкою сучасних стандартів.

Втім, абонентам з застарілими пристроями доведеться замінити обладнання. Деякі бюджетні моделі телефонів і спеціалізовані пристрої не підтримують роботу в мережах 4G/5G. Як наслідок, після остаточного вимкнення 2G і 3G такі гаджети стануть непридатними для мобільного зв’язку.

Особливу увагу варто приділити корпоративному сектору. Компанії, які експлуатують парки підключених пристроїв або промислове обладнання з модулями зв’язку, мають завчасно перевірити техніку. Системи моніторингу, платіжні термінали й телематичні пристрої можуть виявитися несумісними з новими мережами.

Технологічний перехід відображає глобальну тенденцію телекомунікаційної галузі. Країни по всьому світу, включно з Україною, поступово відмовляються від застарілих стандартів зв’язку. Це забезпечує ефективніше використання радіочастотного ресурсу й відкриває можливості для впровадження перспективних сервісів на базі 5G.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Netflix може придбати права на трансляцію матчів англійської Прем’єр-Ліги

Стримінгова платформа Netflix може стати офіційним мовником англійської Прем'єр-Ліги у Великій Британії та США. Компанія конкуруватиме за це право з Sky Sports і TNT Sports.
Новини

Paramount+ здобула права на трансляцію Ліги чемпіонів у Великій Британії: що відомо про угоду

Paramount+ виграла тендер на трансляцію Ліги чемпіонів у Великій Британії. Mediasat розповідає подробиці угоди та її вплив на ринок.
Новини

MEGOGO покаже товариські матчі жіночої збірної України з футболу

MEGOGO покаже матчі жіночої збірної з футболу на турнірі She Plays в Іспанії. Українки зіграють проти Шотландії 28 листопада й Австрії 1 грудня.
Новини

«Київстар» відключить 3G у трьох містах та чотирьох районах Закарпаття

24 лютого 2026 року «Київстар» відключить 3G у семи локаціях Закарпаття. Частоти діапазону 2100 МГц перерозподілять на користь швидшого 4G.
Новини

Китайські інженери змоделювали блокування Starlink над Тайванем

Дослідники з Китаю змоделювали блокування Starlink над Тайванем. Для повного придушення мережі потрібно від 935 до 2000 глушилок, встановлених на БПЛА.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати