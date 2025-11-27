UARU

У Білорусі до кінця року запустять експериментальні зони 5G

НовиниТелеком
4G 5G
Фото: Mediaclick

Білорусь планує запустити експериментальні зони мережі п’ятого покоління (5G) вже до кінця поточного року. Про це заявив перший заступник міністра зв’язку та інформатизації республіки Павло Ткач.

«Очікуємо, що найближчим часом, можливо, вже цього року, ми знову зможемо скористатися поки що експериментальними зонами 5G. Це складний процес, який вимагає серйозного технічного налаштування. Але думаю, цього року ми зможемо відчути експериментальні зони», – заявив представник міністерства.

Нормативну базу для реалізації проєкту заклав указ президента Олександра Лукашенка, підписаний 1 квітня 2025 року. Цей документ передбачає створення централізованої національної мережі 5G під керівництвом єдиного інфраструктурного оператора. Така модель дозволить забезпечити однорідне покриття по всій території країни.

Перші практичні кроки з впровадження технології у Білорусі було зроблено 9 травня цього року. Тоді в Мінську відбулося тимчасове включення мережі 5G у частотному діапазоні 3500 МГц. Базову станцію було розміщено на будівлі готелю «Планета».

Водночас з розгортанням нових технологій у Білорусі посилюють контроль за якістю телекомунікаційних послуг. З початку 2026 року в країні запровадять штрафи для мобільних операторів за неякісний інтернет.

Редакція Mediasat
