Стрімінговий сервіс Paramount+ виграв аукціон на право показу матчів найпрестижнішого футбольного клубного турніру Європи у Великій Британії впродовж 2027-2031 років. Платформа, що належить медіакорпорації Paramount Skydance, стане головним транслятором Ліги чемпіонів замість TNT Sports. За результатами тендеру Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) отримає 1,9 млрд фунтів стерлінгів від продажу британських телевізійних прав на всі єврокубкові змагання, зазначає SportsPro.

УЄФА змінює маркетингового партнера

У 2027 році завершиться багаторічне партнерство УЄФА зі швейцарською маркетинговою компанією TEAM, що тривало майже чотири десятиліття. Натомість функції ексклюзивного розпорядника комерційних прав на єврокубкові турніри перейдуть до американської промоутерської компанії Relevent Sports. Ця компанія, що належить Стівену Россу, власнику клубу Національної футбольної ліги (НФЛ) «Маямі Долфінс», спеціалізується на футбольному маркетингу. Relevent Sports взяла на себе зобов’язання збільшити щорічні надходження УЄФА з поточних 4,4 млрд євро до 5 млрд євро вже у 2027 році, а в довгостроковій перспективі встановити цільовий показник на рівні 6,5 млрд євро, констатує The Athletic.

Хоча офіційна співпраця стартує 2027 року, промоутери вже демонструють результати своєї роботи. Нещодавно завдяки зусиллям Relevent Sports європейська футбольна організація уклала партнерську угоду з бельгійським пивоварним гігантом Anheuser-Busch InBev (AB InBev) вартістю $1,392 млрд на шість років, що становить $232 млн щорічно. Для порівняння: попередній спонсор Heineken, який підтримував турнір від 1994 року, платив лише $139 млн за сезон. Контракт охоплює цикл 2027-2033 років.

Менеджери Relevent Sports також активно зайнялися телевізійними контрактами й підтвердили свою ефективність у цьому напрямі ще 2022 року. Тоді, отримавши повноваження на укладення комерційних угод на американському ринку, вони забезпечили шестирічний контракт із Paramount+ на показ єврокубкових матчів у США, який приніс УЄФА $1,5 млрд, зафіксував Sports Business Journal. Попередній американський контракт із TNT Sports коштував на $100 млн на рік менше, що переконало УЄФА розширити співпрацю з Relevent Sports на всі регіони на постійній основі.

Оновлений формат турніру з 36 командами в основній стадії, що діє від сезону 2024/25, дозволив збільшити кількість поєдинків і підняти доходи УЄФА з 3,5 млрд до 4,4 млрд євро. Щоб ще збільшити виторг, в жовтні 2025 року Relevent оголосила тендер на продаж медіаправ на єврокубкові змагання в циклі 2027-2031 років на п’яти ключових ринках: Великій Британії, Італії, Іспанії, Німеччині й Франції. Особливістю цього аукціону стала участь не лише традиційних телеканалів, а й провідних стрімінгових сервісів: Amazon, Netflix, Apple TV, Disney, DAZN, YouTube TV і Paramount+.

Останніми роками на внутрішніх телевізійних ринках ціни на права зростають повільніше, що свідчить про їхнє насичення. Навіть в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ), найпопулярнішому футбольному чемпіонаті світу, закордонні права за вартістю перевищили внутрішні. У такому контексті результати тендеру, за якими Paramount+ стала головним британським мовником Ліги чемпіонів, є значним досягненням для УЄФА.

Paramount+ витісняє TNT Sports

Наразі права на трансляцію належать TNT Sports, підрозділу медіаімперії Warner Bros. Discovery (WBD), який платить 305 млн фунтів щороку в циклі 2024-2027 років за показ у Великій Британії 185 матчів Ліги чемпіонів за сезон, а також усіх ігор Ліги Європи й Ліги конференцій, повідомляє The Times. Amazon Prime Video показує 17 ексклюзивних матчів Ліги чемпіонів на рік, маючи право вибору найважливішого вівторкового поєдинку до стадії півфіналів, за що платить 65 млн фунтів за сезон. BBC Sport платить близько 40 млн фунтів за право показу коротких оглядів матчів. Загальна річна сума становить приблизно 400 млн фунтів.

Пропозиція Paramount+ на новий чотирирічний цикл виявилася нокаутуючою для TNT Sports, стверджує Telegraph. Стрімінговий сервіс транслюватиме більшість матчів Ліги чемпіонів, тоді як Amazon Prime Video збереже право на найрейтинговіший вівторковий поєдинок, а BBC Sport продовжить показувати найяскравіші моменти. Водночас уперше від 2015 року на ринок повертається Sky Sports, який здобув права на Лігу Європи й Лігу конференцій.

Точні фінансові деталі угоди Paramount+ та інших учасників не оприлюднюють, проте відомо, що загальний пакет із продажу прав на всі єврокубкові турніри у Великій Британії принесе УЄФА 1,9 млрд фунтів, або 475 млн фунтів щороку, що на 20% перевищує попередній контракт.

Паоло Пескаторе, аналітик медіагалузі з понад 30-річним досвідом, у коментарі The Athletic зазначив: «Зростання інтересу до спортивних трансляцій цілком виправдане. Це останній жанр контенту, який справді приваблює глядачів і створює для них цінність, стимулюючи купівлю підписок. Paramount стала черговою стрімінговою платформою, що інвестувала у футбол. Причому це радше потужний прорив, аніж короткочасний експеримент».

Ця угода несе позитивні наслідки для АПЛ, оскільки появу на медіаринку ще одного впливового гравця можна розглядати як потенційний чинник зростання телевізійних надходжень ліги в майбутньому. Після невдалої спроби отримати права на єврокубки стрімінговий гігант Netflix заявив про зацікавленість у внутрішніх телевізійних правах на АПЛ, якими наразі володіють Sky Sports, TNT Sports і BBC. Сервіс планує взяти участь у тендері на наступний цикл, який стартує в сезоні 2029/30.

Експансія на європейські ринки

Paramount+ використала єврокубковий аукціон для закріплення позицій не лише на британському, а й на інших європейських медіаринках. Компанії вдалося витіснити DAZN із позиції головного мовника єврокубків у Німеччині. У новому чотирирічному контракті Paramount+ показуватиме Лігу чемпіонів спільно з Amazon Prime Video за британською моделлю, а права на Лігу Європи й Лігу конференцій замість медіагрупи RTL перейшли до DAZN.

На решті ключових медіаринків суттєвих змін не сталося. В Іспанії всі єврокубкові турніри ексклюзивно транслюватиме мадридська телекомпанія Telefónica, в Італії показами займуться Sky Italia спільно з Amazon Prime Video, а у Франції єдиним мовником залишається Canal+. Конкретні суми нових контрактів не розголошують, однак Bloomberg стверджує, що загалом на цих п’яти ринках УЄФА збільшила вартість медіаправ із 2 млрд до 2,5 млрд євро за сезон.

В Україні права на трансляцію єврокубків також належать стрімінговому сервісу. У 2024 році медіаплатформа MEGOGO виграла тендер і здобула ексклюзивні права на показ матчів клубних чоловічих турнірів УЄФА в Україні на три сезони: 2024/25, 2025/26 і 2026/27. Згідно з контрактом, MEGOGO транслює Лігу чемпіонів УЄФА (від раунду плей-оф), Лігу Європи УЄФА й Лігу конференцій УЄФА (від групового етапу), а також Юнацьку лігу УЄФА та Суперкубок УЄФА. MEGOGO володіла ексклюзивним правом на трансляцію цих турнірів і впродовж сезонів 2021-2024 років.