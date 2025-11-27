UARU

UARU

Netflix може придбати права на трансляцію матчів англійської Прем’єр-Ліги

Новини
Netflix та АПЛ

Американська стрімінгова платформа Netflix намагається стати мовником англійської футбольної Прем’єр-Ліги. Про це пише The Times.

Компанія намагається розширити каталог спортивного контенту для передплатників. Цей напрям став пріоритетним для Netflix після того, як платформа програла боротьбу за трансляційні права на матчі Ліги Чемпіонів у Великій Британії — їх отримав конкурент Paramount+.

Тепер американський гігант зосередився на Прем’єр-Лізі. Платформа конкуруватиме з британськими мовниками Sky Sports і TNT Sports за можливість показувати матчі у Великій Британії. Водночас Netflix змагатиметься з американською телекомпанією NBC за такі самі права в Сполучених Штатах.

Наразі телевізійні права на трансляцію матчів Прем’єр-Ліги у Великій Британії розподілені до 2029 року. Угода з NBC діятиме до 2028 року. Розподіл прав на наступний цикл має відбутися впродовж найближчих дванадцяти місяців.

Поява Netflix серед потенційних мовників може збільшити доходи клубів Прем’єр-Ліги. Участь такого потужного гравця в торгах за телевізійні права створює умови для зростання надходжень від їх продажу.

Редакція Mediasat
