MEGOGO покаже товариські матчі жіночої збірної України з футболу

Медіасервіс MEGOGO транслюватиме контрольні поєдинки жіночої національної команди України з футболу під час турніру She Plays. Матчі покажуть на OTT-платформі й телеканалі «MEGOGO СПОРТ».

Жіноча збірна України з футболу під керівництвом Володимира Пятенка проведе останній у 2024 році навчально-тренувальний збір в Іспанії. На товариському турнірі She Plays, який об’єднає вісім національних жіночих команд, українські футболістки проведуть два контрольні матчі. Перший поєдинок відбудеться 28 листопада проти збірної Шотландії, другий — 1 грудня проти команди Австрії.

Обидва товариські матчі українських футболісток покаже медіасервіс MEGOGO. Глядачі зможуть дивитися зустрічі на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна» й «Спорт» та в усіх пакетах MEGOPACK. Окрім того, трансляція буде доступна на безплатному телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі T2 і кабельних мережах. Пряму трансляцію поєдинків також покаже YouTube-канал Української асоціації футболу (УАФ).

Матч Шотландія — Україна прокоментує Віталій Волочай, гра стартує о 13:00 за київським часом. Поєдинок Австрія — Україна прокоментує Павло Посохов, початок також о 13:00.

У лютому 2026 року жіноча збірна України з футболу розпочне виступи в Лізі А жіночої Ліги націй, яка стане кваліфікацією до Чемпіонату світу 2027. За результатами жеребкування українська команда потрапила до третьої групи разом зі збірними Іспанії, Англії й Ісландії. Товариські матчі в Іспанії стануть важливою підготовкою до цього турніру.