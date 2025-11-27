Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка запроваджує нові правила взаємодії операторів мобільного зв’язку з місцевою владою та комунальними підприємствами в умовах масових відключень електроенергії. Документ передбачає три моделі співпраці для забезпечення стабільної роботи базових станцій у громадах. Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри).

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, під час масштабних знеструмлень операторам потрібно одночасно обслуговувати майже 35 000 базових станцій по всій країні. Прийнята постанова надає громадам можливість брати безпосередню участь у підтримці стабільного зв’язку разом із телекомунікаційними компаніями.

Запроваджений механізм передбачає три варіанти роботи місцевої влади з операторами. Перший варіант дозволяє громадам використовувати власні комунальні генератори для живлення базових станцій мобільного зв’язку. Другий варіант стосується надання комунальними підприємствами персоналу для заправки та запуску генераторів операторів у випадках, коли у бізнесу не вистачає власних бригад для обслуговування обладнання. Третій варіант надає операторам право розміщувати власне резервне обладнання на об’єктах комунальної власності без складних бюрократичних процедур та без необхідності передачі майна.

У відомстві наголосили на важливому юридичному аспекті нового механізму. Така діяльність класифікується не як продаж електроенергії, а як послуга з підтримки телекомунікаційних мереж. Це означає, що комунальним підприємствам не потрібно отримувати спеціальні ліцензії для роботи з операторами. Крім того, для забезпечення роботи базових станцій дозволяється використовувати паливо з матеріальних резервів громад.

За словами Михайла Федорова, новий підхід створює вигідну ситуацію для обох сторін. Громади отримають надійний мобільний зв’язок під час блекаутів, а також компенсацію всіх витрат на паливо, ремонт обладнання та його обслуговування. Водночас оператори зв’язку матимуть доступ до додаткової логістичної підтримки саме в тих регіонах, де вона найбільш необхідна.

Варто зазначити, що це не перша ініціатива відомства щодо підтримки зв’язку під час аварійних відключень. Раніше Мінцифри запустило програму «Генератор зв’язку», яка дозволяє громадянам та підприємствам надавати власні генератори для живлення базових станцій операторів за окрему оплату.