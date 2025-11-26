YouTube дозволить користувачам налаштовувати стрічку рекомендацій

Відеоплатформа YouTube розпочала тестування експериментальної функції Your Custom Feed, яка дає змогу користувачам самостійно формувати домашню стрічку за допомогою текстових запитів, а не покладатися повністю на алгоритмічні рекомендації. Як повідомляє TechCrunch, нововведення має розв’язати проблему хаотичного наповнення головної сторінки й нерелевантного контенту.

Алгоритм відеосервісу часто помилково тлумачить інтереси користувача. Достатньо переглянути кілька відео на певну тему – і стрічка заповнюється подібним контентом, який не завжди відповідає справжнім уподобанням. Нова функція пропонує інший спосіб взаємодії із системою рекомендацій.

У тестовій версії поруч з розділом «Головна» з’являється новий пункт Your Custom Feed. Користувачі можуть вводити короткі описи бажаного контенту – від «домашньої кулінарії» до «пояснювальних роликів із фізики». Платформа перебудовує рекомендації відповідно до цих підказок і швидко очищає стрічку від випадкових тем.

Інструмент може стати зручнішою альтернативою наявним функціям «Нецікаво» й «Не рекомендувати канал». Замість тривалого коригування стрічки через приховування окремих відео та каналів користувач одним запитом формулює поточні інтереси. Система адаптується під ці вимоги без потреби багаторазово клікати.

Наразі функція доступна обмеженій групі учасників експерименту. YouTube не оголошує терміни повномасштабного запуску і продовжує тестувати частоту оновлень персоналізованої стрічки. Компанія вивчає можливість збереження Your Custom Feed як окремого режиму поруч із класичною головною сторінкою та способи поєднання користувацьких запитів з автоматичними підказками алгоритму.

Інші соціальні платформи теж тестують керовані стрічки. Threads експериментує з налаштуваннями рекомендацій, а X працює над тим, щоб дозволити коригувати контент за допомогою чатбота зі штучним інтелектом Grok. Великі сервіси відходять від моделі «алгоритм сам краще знає» до варіанта, де людина частково контролює те, що бачить.

Тривала критика YouTube за нав’язливі рекомендації та складність очищення стрічки спонукала до цих змін. Користувачі скаржилися на те, що алгоритм формує інформаційні «бульбашки» й непрозоро працює. Якщо тестування Your Custom Feed буде успішним, домашня сторінка сервісу точніше відображатиме справжні інтереси користувачів.

Your Custom Feed – не єдина функція, яку зараз тестує платформа. Раніше YouTube запустив експеримент з внутрішнім чатом, який дає змогу користувачам обмінюватися відео й повідомленнями безпосередньо в додатку.