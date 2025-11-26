UARU

Warner Music і Suno уклали угоду про ліцензування ШІ-музики

WMG та SUNO

Warner Music Group (WMG) і ШІ-платформа для створення музики Suno підписали першу угоду такого типу. Домовленість передбачає ліцензування моделей штучного інтелекту та повний контроль артистів над використанням їхніх голосів і творів. Компанії також врегулювали попередній судовий спір про масове порушення авторських прав, пише The Verge.

За умовами партнерства Suno інтегрує в платформу нові ліцензовані моделі у 2026 році. Поточні версії компанія поступово припинить використовувати. Це стане основою для нової екосистеми легальної ШІ-музики.

Можливості сервісу теж зміняться. Користувачі безплатної версії зможуть тільки слухати композиції та ділитися ними. Завантажувати треки зможуть лише ті, хто має платну підписку. Діятиме обмеження на кількість завантажень з можливістю докупити додаткові.

Угода також передбачає купівлю Suno сервісу Songkick у WMG. Ця платформа спеціалізується на інформації про живі концерти артистів. Поєднання технологій Suno і Songkick відкриє нові способи взаємодії музикантів зі слухачами.

Найважливіша частина партнерства — механізм захисту творців. Артисти й автори матимуть повний контроль над тим, як їхні імена, голоси, зображення чи композиції використовуватимуть у ШІ-треках. WMG вважає цю модель ліцензування зразком для наступного покоління легальних ШІ-музичних сервісів.

Про партнерство повідомили невдовзі після того, як Suno завершила інвестиційний раунд Series C. Компанія залучила $250 млн при оцінці $2,45 млрд. Це показує зростання інтересу ринку до легальних ШІ-музичних рішень.

WMG активно розвиває сферу відповідального використання штучного інтелекту. Раніше компанія підписала подібні договори з Udio й оголосила про співпрацю зі Stability AI. Ці кроки формують новий стандарт галузі.

Проте до домовленості довелося йти через судові суперечки. У 2024 році Асоціація звукозаписної індустрії Америки (RIAA) подала позови проти Suno і Udio за масове порушення авторських прав.

Попри домовленості з WMG і Universal Music Group, Suno й далі має юридичні проблеми. Данське товариство Koda та німецька організація GEMA підтримують свої претензії щодо захисту авторських прав.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

