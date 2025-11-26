UARU

На SWEET.TV відбулася прем’єра драмеді «Ховаючи колишню»

На SWEET.TV вийшов серіал «Ховаючи колишню»

26 листопада стартував показ українського серіалу «Ховаючи колишню» — оригінального проєкту SWEET.TV Originals у жанрі драми з елементами чорної комедії. У день прем’єри доступними стали перші п’ять серій проєкту.

Проєкт реалізував режисер Сергій Кулибишев, який виступив автором сценарію. Головні ролі у серіалі виконали Олександр Рудинський, В’ячеслав Довженко, Слава Бабенков та Артур Логай.

Трейлер. Серіал «Ховаючи Колишню» | sweet.tv originals

Сюжет розгортається в сучасному Києві в умовах війни. Четверо чоловіків зустрічаються на похороні спільної колишньої дівчини — військової, яка загинула на передовій. Вона об’єднала їх на власній церемонії прощання, залишивши загадку про причини такого рішення. Щоб відповісти на це питання та вшанувати її пам’ять, герої відвідують улюблений бар загиблої.

Знімальна група застосувала підхід, нетиповий для українського серіального виробництва. До початку зйомок актори проводили повноцінні репетиції, що є стандартною практикою світових кінопроєктів. Головну локацію — бар — спеціально збудували у павільйоні з детально опрацьованим інтер’єром. Камерна атмосфера дозволяє сконцентрувати увагу глядачів на діалогах та емоційних переживаннях персонажів.

Серіал складається з десяти епізодів. Кожна серія показує окрему зустріч героїв протягом року після похорону. У барі чоловіки переживають втрату разом, обговорюють теми стосунків, дружби, ревнощів та надій.

«Це історія про дуже життєві речі, близькі саме нам, українцям. Ми розповідаємо її через легкість, щирість та любов до життя. Саме ці теплі слова — життя, дружба, любов — і стали цінностями нашого серіалу», — прокоментував Сергій Кулибишев.

Музичним супроводом стрічки стала композиція «Чай» виконавиці Klavdia Petrivna. Співачка створила пісню спеціально для цього проєкту. За сюжетом серіалу, саме ця композиція була улюбленою для героїні.

Нагадаємо, раніше SWEET.TV видалив усі аудіовізуальні твори за участю російського актора Юрія Колокольникова, який перебуває у Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Редакція Mediasat
