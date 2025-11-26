UARU

Михайло Шелемба розповів, як працює мережа lifecell під час блекаутів

НовиниТелеком
СЕО «Датагруп» Михаил Шелемба

Мережа lifecell продовжує працювати у звичайному режимі навіть під час найінтенсивніших відключень електроенергії — понад 95% інфраструктури зберігає працездатність. Про це повідомив генеральний директор DVL («Датагруп-Volia-lifecell») Михайло Шелемба.

Керівник компанії поділився статистикою роботи мережі за останній місяць. За його словами, кожен день починається й завершується нарадою з технічним департаментом і детальним аналізом показників за добу. Навіть у найважчі дні планових відключень в усій Україні мережа lifecell зберігає працездатність понад 95%.

Компанія досягла таких результатів завдяки масштабній технічній підготовці. Для безперебійної роботи оператор ввів в експлуатацію 45 тисяч літієвих батарей, з них 30 тисяч встановив цього року. Водночас генераторами обладнав понад 2100 майданчиків, а 1700 технічних фахівців щодня підтримують інфраструктуру в робочому стані.

За словами Шелемби, лише за останній рік компанія вклала понад мільярд гривень у додаткові батареї й продовжує інвестувати в розвиток резервних систем. Під час відключень батареї в середньому розряджаються до 50% і встигають зарядитися до 90%+, коли електроенергія повертається.

Минулий місяць показав, що мережа lifecell може нормально працювати на батареях і генераторах навіть тоді, коли постійне живлення зникає більш ніж на половині майданчиків. Попри це, 95% мережі продовжує працювати.

Розуміючи, що ситуація з електропостачанням може погіршуватися, компанія робить додаткові кроки. lifecell довстановлює батареї й закупив ще 3500 генераторів, з них 500 уже доставив у регіони, а решту очікує партіями протягом місяця. Також оператор встановлює додаткові базові станції там, де різко зростає трафік під час блекаутів.

Окремо генеральний директор розповів про національний роумінг. Ця послуга дає змогу абонентам одного оператора користуватися мережею іншого, коли виникають проблеми з «рідним» оператором. Під час блекаутів дата-трафік абонентів інших операторів у мережі lifecell зріс у середньому на 50%, а в найважчі дні — до 186%. Кількість абонентів інших операторів у національному роумінгу зросла пропорційно й у пікові дні блекаутів сягала майже 500 тисяч.

Динаміка обсягу дата-трафіку абонентів в національному роумінгу
Динаміка обсягу дата-трафіку абонентів в національному роумінгу. Фото: Михайло Шелемба

«Я розумію, що зараз зв’язок — це питання безпеки, тому всі наші зусилля спрямовуємо на посилення мережі там, де зростає трафік, покращення наших алгоритмів оптимізації мережі під час відключень світла та комплектації нових бригад генераторами, якщо ситуація з електроенергією буде погіршуватися», — підсумував Михайло Шелемба.

Попри хороші показники роботи мережі, керівник наголосив, що компанію попереду чекає ще багато роботи — треба готуватися до можливого погіршення ситуації з електропостачанням.

Подібні виклики стоять і перед іншими телекомунікаційними операторами. Зокрема, «Київстар» повідомляв, що станом на ранок 20 листопада понад 30% його мережі працювали від резервних джерел живлення через масштабні відключення електроенергії в усій Україні.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
