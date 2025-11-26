UARU

MEGOGO покаже матчі українських клубів у четвертому турі Ліги конференцій

Ліга конференцій УЄФА

Українські клуби зіграють черговий тур Ліги конференцій УЄФА. У середу, 27 листопада, київське Динамо зіграє виїзний матч проти кіпрської Омонії, а донецький Шахтар на виїзді зустрінеться з ірландським Шемрок Роверс – найтитулованішим клубом Ірландії.

Обидва матчі четвертого туру транслюватиме OTT-платформа MEGOGO – офіційний мовник європейських турнірів УЄФА в Україні. Глядачі зможуть подивитися ігри за передплатою «Спорт» або у складі пакетів «MEGOPACK». Окремі матчі також покажуть у прямому ефірі на телеканалі «MEGOGO СПОРТ», доступному в мережі T2 й у кабельних операторів.

Зустріч Омонія – Динамо розпочнеться о 19:45 за київським часом. Гру коментуватимуть Володимир Звєров і Віталій Волочай. Матч Шемрок Роверс – Шахтар почнеться пізніше, о 22:00. Його коментуватимуть Олександр Новак і Вадим Шевякін.

Перед початком ігор, о 18:30, на платформі розпочнеться аналітична студія. Ведучий Сергій Лукʼяненко обговорюватиме матчі разом з гостями студії. До передачі приєднаються ексгравець Динамо й національної збірної України Олександр Головко, а також комік і футбольний блогер Олег Маслюк.

Після трьох турів команди мають різні результати. Шахтар набрав шість очок, здобувши перемоги над шотландським Абердіном (3:2) й ісландським Брейдаблік (2:0). Динамо здобуло три очки завдяки впевненій перемозі над боснійським Зрінськи (6:0). Суперники українських клубів мають скромніші показники: Омонія здобула два очки, а Шемрок Роверс – лише одне.

Окрім матчів Ліги конференцій, 27 листопада безплатний канал «MEGOGO СПОРТ» покаже дві гри Ліги Європи УЄФА. О 19:45 зіграють Лудогорець і Сельта, а о 22:00 глядачі побачать поєдинок Болонья – РБ Зальцбург.

Редакція Mediasat
