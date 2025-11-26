UARU

«Київстар» відключить 3G у трьох містах та чотирьох районах Закарпаття

НовиниТелеком
Перехід від 3G до 4G
Фото: Mediasat

«Київстар» перерозподілить частоти діапазону 2100 МГц, щоб поліпшити швидкість мобільного інтернету в кількох містах і районах Закарпаття. Застарілу технологію 3G відключать 24 лютого 2026 року.

На 4G перейдуть три міста — Солотвино, Берегове й Виноградів — та чотири райони: Тячівський, Рахівський, Берегівський і Ужгородський. Модернізація входить до довгострокової стратегії розвитку телекомунікаційної інфраструктури компанії. Оператор припиняє використання технологій попереднього покоління, щоб поліпшити роботу LTE (4G) і підготувати мережу до запуску 5G.

Такі самі зміни в інших регіонах України вже дали відчутний результат. Після вимкнення 3G середня швидкість 4G у Києві зросла на 41%, в Одесі — на 36%. Найбільше швидкість збільшилась у Львові — на 68%.

Тим, хто має старі SIM-карти, оператор пропонує безплатно замінити їх на USIM у будь-якому магазині «Київстара». Номер телефону не зміниться. Щоб зв’язок працював стабільно, компанія радить увімкнути у налаштуваннях смартфона автоматичний вибір мережі й активувати VoLTE (Voice over LTE) — послугу для голосових дзвінків через мережу 4G.

Закарпаття стане черговим регіоном, де «Київстар» відмовляється від застарілої технології. Раніше, 28 жовтня 2025 року, оператор вимкнув 3G у Чернігові.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
