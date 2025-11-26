Китайські інженери змоделювали блокування Starlink над Тайванем

Військові інженери Китайської Народної Республіки змоделювали можливість відключення супутникового зв’язку Starlink у разі конфлікту з Тайванем.

Дослідники з Чжецзянського університету й Пекінського технологічного інституту з’ясували: щоб повністю придушити роботу мережі над островом, знадобиться від 935 до 2000 синхронізованих глушилок, розгорнутих на різних платформах. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Швидкість і якість зв’язку завжди мали вирішальне значення в бойових операціях. З появою високотехнологічних систем ця залежність тільки посилилася. Китайські фахівці вирішили з’ясувати, наскільки складно нейтралізувати систему супутникового зв’язку компанії SpaceX у можливій зоні конфлікту.

Starlink принципово відрізняється від традиційних супутникових мереж. На відміну від старих систем, які використовують кілька великих геостаціонарних супутників над екватором, угруповання SpaceX налічує понад 10 000 апаратів на низькій орбіті, на підтримку яких у разі військової фази конфлікту міг би покластися Тайвань і його союзники. Ця архітектура забезпечує високу живучість системи навіть за дії радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Динамічна природа мережі серйозно ускладнює роботу військових. Супутники постійно переміщуються, змінюють частоти й перенаправляють трафік. Термінали підключаються не до одного супутника, а швидко перемикаються між кількома апаратами. Навіть після успішного глушіння одного каналу з’єднання автоматично переходить на інший протягом секунд.

Традиційні методи радіоелектронної протидії виявилися неефективними проти такої системи. Кілька потужних наземних станцій не можуть перекрити всі канали зв’язку одночасно. Дослідницька група запропонувала альтернативну стратегію цілковито розподіленого глушіння.

Нова концепція передбачає використання сотень або тисяч невеликих глушилок замість кількох великих комплексів. Ці пристрої треба розгорнути у повітрі на безпілотних літальних апаратах (БПЛА), повітряних кулях чи літаках. Працюючи синхронно на різних частотах, вони створять широкий електромагнітний бар’єр над зоною операцій.

Під час моделювання вчені порівнювали ефективність різних типів антен. Широкосмугові антени покривають більшу площу при меншій потужності, тоді як вузькоспрямовані потребують точного наведення, але діють потужніше. Для кожної точки на землі модель розраховувала, чи зможе термінал Starlink підтримувати прийнятний рівень сигналу.

Розрахунки показали конкретні цифри. Щоб повністю придушити роботу мережі над Тайванем площею близько 13 900 квадратних миль, потрібно щонайменше 935 синхронізованих платформ глушіння. Ця оцінка не враховує резервних платформ на випадок технічних збоїв, складного рельєфу місцевості чи майбутніх оновлень системи.

Якщо використовувати дешевші джерела живлення потужністю 23 дБВт з інтервалом близько трьох миль, кількість необхідних пристроїв зросте до 2000. Водночас дослідники підкреслили, що результати залишаються попередніми, оскільки деякі ключові параметри системи засекречені.

Окрім того, китайські вчені розробили нову систему РЕБ з унікальним принципом роботи. Технологія діє подібно до урагану, створюючи потужні електромагнітні перешкоди навколо, але залишаючи незачепленим центральний простір. У цій «нульовій зоні» можна безпечно розміщувати власне радіолокаційне обладнання. Нову розробку планують установлювати на БПЛА, щоб точно глушити сигнали противника.

Тим часом Starlink активно розширює присутність на різних континентах. Нещодавно найбільший мобільний оператор Південної Африки Vodacom і компанія Ілона Маска оголосили про запуск супутникового інтернету для бізнесу в Африці.