Користувачі стримінгових сервісів витрачають на пошук контенту дедалі більше часу

Глядачі витрачають дедалі більше часу на вибір контенту на стримінгових сервісах. Американські користувачі зараз витрачають на пошуки близько 12 хвилин, тоді як 2023 року цей показник становив 10,5 хвилини. До таких висновків дійшли у компанії Gracenote, що входить до складу Nielsen.

Проблема фрагментації стає дедалі відчутнішою для аудиторії. Близько 33% респондентів вважають, що розпорошеність контенту між різними платформами негативно впливає на те, як вони сприймають телебачення. Особливо гостро це відчувають молодші користувачі віком від 25 до 34 років — серед них незадоволення висловили вже 40%.

Попри загальний інтерес до стримінгу, майже половина опитаних (45%) визнають, що відчувають незручність під час роботи з такими сервісами. Процес пошуку став основним джерелом невдоволення глядачів.

Тривалість пошуку безпосередньо впливає на задоволення від перегляду. Чим більше часу людина витрачає на вибір контенту, тим менше задоволення дістає від самого перегляду. У світі в середньому на це йде 14 хвилин, а у Франції цей показник сягає 26 хвилин — практично тривалість повноцінного епізоду.

Частина користувачів узагалі відмовляється від перегляду через проблеми з пошуком. Близько 9% респондентів припиняють спроби знайти щось цікаве й закривають додаток. Серед молодшої аудиторії 18-24 років ця частка зростає до 29%.

Через цю проблему платформи можуть утратити своїх передплатників. Майже половина учасників опитування (49%) готові відмовитися від сервісу через труднощі з пошуком потрібного контенту.

Глядачі очікують конкретних поліпшень функціональності. Близько 66% респондентів хочуть мати єдиний навігаційний гід, який би охоплював усі доступні сервіси. Також користувачі прагнуть знати, на яких саме платформах доступний потрібний їм контент.

Дослідження State of Play 2025 ґрунтується на опитуванні 3000 респондентів із шести країн — Бразилії, Франції, Німеччини, Мексики, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки (США).

Нагадаємо, за результатами іншого дослідження американського ринку YouTube залишається найпопулярнішою платформою — нею користуються 84% дорослих у США. Facebook на другому місці з 71% користувачів, а Instagram охоплює половину американців.