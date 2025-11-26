Apple повертає собі статус найбільшого виробника смартфонів у світі

У 2025 році американська корпорація Apple випередить Samsung за кількістю відвантажених смартфонів і вперше від 2011 року знову стане світовим лідером ринку. Компанія утримає першість щонайменше до 2029 року, прогнозують аналітики Counterpoint Research.

Світовий ринок смартфонів у 2025 році зростає на 3,3%. Apple має ще кращі показники – у третьому кварталі цього року компанія наростила відвантаження iPhone на 9%. Такого результату вдалося досягти завдяки успішному запуску лінійки iPhone 17, яка в ключових регіонах продається краще за попередника.

Старший аналітик Counterpoint Ян Ван пояснює успіх Apple кількома чинниками. «Окрім позитивного сприйняття серії iPhone 17, ключовим фактором є досягнення циклом заміни переломної точки. Споживачі, які купували смартфони під час пандемії COVID-19, зараз готові до оновлення», – зазначив експерт. Він також наголосив на великому потенціалі ринку вживаних пристроїв. Від 2023 року до другого кварталу 2025-го продали 358 мільйонів уживаних iPhone. Їхні власники найближчим часом теж можуть купити нові моделі.

Найближчими роками Apple випустить кілька важливих нових продуктів. У першій половині 2026 року компанія представить модель iPhone 17e. До кінця того ж року вона запустить перший складаний iPhone, який завдяки високій ціні істотно збільшить виторг. Затримка функцій штучного інтелекту Apple Intelligence не зашкодила попиту. А оновлений дизайн, запланований на 2027 рік, має додатково підштовхнути продажі.

Південнокорейська Samsung поступиться першим місцем, але її відвантаження у 2025 році теж зростуть – на 5%. Зростання забезпечила оновлена стратегія для серії Galaxy A: смартфони отримали кращі характеристики й конкурентні ціни. Особливо добре ці моделі купують в Індії, Південно-Східній Азії, на Близькому Сході та в Африці. Проте Counterpoint не очікує повернення Samsung на перше місце раніше 2029 року.

Китайські виробники залишаються активними гравцями на ринку й зосереджуються на міжнародній експансії. Вони нарощують продажі в тих самих регіонах, що й Samsung, а також активно виходять на ринок Латинської Америки. Водночас китайські компанії дедалі більше уваги приділяють преміальному сегменту. Це дає їм змогу підвищувати маржинальність і зменшувати залежність від бюджетних моделей. Проте виробники мають труднощі в ланцюгах постачання, які посилюються через високий попит індустрії штучного інтелекту на компоненти пам’яті.

Зміцнюючи свої позиції на світовому ринку, Apple активізувала присутність і в Україні. Нещодавно на українському телебаченні вперше з’явилася офіційна реклама iPhone – кампанія триватиме три тижні на провідних національних каналах.