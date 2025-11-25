UARU

UARU

Зеленський підписав закон, що зобов’язує операторів дотримуватися стандартів швидкості мобільного інтернету

Новини
Швидкість інтернету / Speedtest
Фото: Future

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, який встановлює контроль за швидкістю мобільного інтернету й удосконалює систему національного роумінгу. Документ усуває законодавчі прогалини в регулюванні електронних комунікацій і запроваджує нові механізми перевірки якості послуг операторів. Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.

Закон встановлює фіксовані мінімальні показники швидкості передавання даних в мегабітах за секунду. Завдяки цьому швидкість інтернету стає офіційним критерієм оцінювання роботи мобільних операторів. Компанії дістануть чіткі стандарти, яких мають дотримуватися під час надання послуг.

- Реклама -

Закон запроваджує систему громадського моніторингу якості зв’язку. Абоненти зможуть вимірювати швидкість інтернету безпосередньо зі своїх пристроїв. Зібрані дані автоматично передаватимуться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Завдяки цьому регулятор зможе виявляти проблемні зони покриття й швидко реагувати на порушення.

Документ скасовує мораторій на перевірки дотримання операторами ліцензійних умов. Таке рішення стимулюватиме компанії будувати базові станції в сільській місцевості. Це має зменшити кількість «сліпих зон» без покриття.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Закон також удосконалює механізм національного роумінгу. Ця послуга дає абонентам змогу автоматично підключатися до мереж інших операторів, коли власна недоступна. У разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, забезпечуючи доступність зв’язку. Нові норми гарантують роботу цього механізму й після завершення воєнного стану.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Київстар» відключить 3G у трьох містах та чотирьох районах Закарпаття

24 лютого 2026 року «Київстар» відключить 3G у семи локаціях Закарпаття. Частоти діапазону 2100 МГц перерозподілять на користь швидшого 4G.
Новини

Китайські інженери змоделювали блокування Starlink над Тайванем

Дослідники з Китаю змоделювали блокування Starlink над Тайванем. Для повного придушення мережі потрібно від 935 до 2000 глушилок, встановлених на БПЛА.
Новини

На SWEET.TV відбулася прем’єра драмеді «Ховаючи колишню»

26 листопада на SWEET.TV вийшов серіал «Ховаючи колишню» про стосунки та дружбу під час війни. У день прем'єри до перегляду доступні п'ять серій.
Новини

Михайло Шелемба розповів, як працює мережа lifecell під час блекаутів

Михайло Шелемба розповів про роботу мережі lifecell під час блекаутів. Наразі 45 тисяч батарей забезпечують 95% працездатності інфраструктури оператора.
Новини

На Android виявили троян Sturnus, який викрадає дані з месенджерів і банківських додатків

Фахівці MTI Security зафіксували троян Sturnus на Android. Цей вірус перехоплює повідомлення в месенджерах, паролі та банківські дані користувачів.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати