Зеленський підписав закон, що зобов’язує операторів дотримуватися стандартів швидкості мобільного інтернету

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX, який встановлює контроль за швидкістю мобільного інтернету й удосконалює систему національного роумінгу. Документ усуває законодавчі прогалини в регулюванні електронних комунікацій і запроваджує нові механізми перевірки якості послуг операторів. Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.
Закон встановлює фіксовані мінімальні показники швидкості передавання даних в мегабітах за секунду. Завдяки цьому швидкість інтернету стає офіційним критерієм оцінювання роботи мобільних операторів. Компанії дістануть чіткі стандарти, яких мають дотримуватися під час надання послуг.
Закон запроваджує систему громадського моніторингу якості зв’язку. Абоненти зможуть вимірювати швидкість інтернету безпосередньо зі своїх пристроїв. Зібрані дані автоматично передаватимуться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Завдяки цьому регулятор зможе виявляти проблемні зони покриття й швидко реагувати на порушення.
Документ скасовує мораторій на перевірки дотримання операторами ліцензійних умов. Таке рішення стимулюватиме компанії будувати базові станції в сільській місцевості. Це має зменшити кількість «сліпих зон» без покриття.
Закон також удосконалює механізм національного роумінгу. Ця послуга дає абонентам змогу автоматично підключатися до мереж інших операторів, коли власна недоступна. У разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, забезпечуючи доступність зв’язку. Нові норми гарантують роботу цього механізму й після завершення воєнного стану.