Провайдер POST Luxembourg додав телеканали FREEДОМ і «Дім» до базового пакета

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» уклало першу угоду з телекомунікаційним провайдером Великого Герцогства Люксембург. Телеканали FREEДОМ і «Дім» з’явилися в IPTV-мережі POST Luxembourg у складі базового пакета POP TV.

POST Luxembourg — найбільший телекомунікаційний провайдер у країні. Компанія надає клієнтам фіксований і мобільний зв’язок, швидкісний інтернет, телебачення та хмарні рішення. Провайдер активно розбудовує власну оптоволоконну інфраструктуру, щоб підвищити якість сервісу.

Телевізійна платформа POP TV налічує понад 120 каналів. Абоненти можуть записувати програми, перезапускати їх і переглядати в записі. Платформа також охоплює бібліотеку VOD із тисячами фільмів, тематичні пакети та інтеграцію зі стримінговими сервісами. Це все працює на базі Android-декодера нового покоління.

Додаток POP TV Go дає змогу дивитися контент на різних пристроях. Обидва українські телеканали доступні зокрема на Google TV і Apple TV. Сервіс працює в усій Європі, що зручно для мобільних користувачів.

У Люксембурзі FREEДОМ і «Дім» транслюють ще й через супутник HOTBIRD‑13G. Канали можна дивитися через міжнародні OTT-платформи. Угода з POST Luxembourg суттєво збільшує аудиторію українського іномовлення.

Люксембург приєднався до санкцій Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Країна припинила трансляцію російських телеканалів і натомість підтримала поширення українського контенту. Завдяки цьому українські громади за кордоном мають доступ до інформації рідною мовою, а європейська аудиторія — до новин про події в Україні.

Нагадаємо, телеканал FREEДОМ нещодавно з’явився ще в одній європейській країні — Албанії. Місцеві провайдери Tring і TIBO почали транслювати канал на своїх платформах.