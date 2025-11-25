Понад 50% оптоволоконних кабелів у РФ вичерпають ресурс до кінця року

Телекомунікаційні мережі Росії перебувають у критичному стані, що загрожує стабільності зв’язку. Від 50% до 70% оптоволоконних кабелів на лінії захід-схід вичерпають свій ресурс до кінця цього року. Як повідомляє газета «Ведомости» з посиланням на дослідження аналітичної компанії J’son & Partners Consulting, гарантійний термін експлуатації значної частини магістральної інфраструктури завершується.

До 2030 року Росії потрібно буде замінити понад 400 тисяч кілометрів оптоволоконних кабелів. Йдеться про всі системи зв’язку, які працюють понад два десятиліття. Магістральні мережі між Москвою й Улан-Уде завантажені вже на 60-70%, наближаючись до критичної межі, повідомив комерційний директор інфраструктурної телекомпанії «Атлас» Павло Колочкін.

Причина проблеми — в історії розвитку російської телекомунікаційної галузі. Найактивніше оптоволоконні мережі будували на початку 2000-х років. Стандартний термін служби таких кабелів — 20-25 років, тож для більшості інфраструктури експлуатаційний цикл природно завершується. Помутніння оптоволокна з часом погіршує якість сигналу й знижує пропускну здатність магістральних каналів.

Оновлення інфраструктури коштуватиме дорого. Повна модернізація кабельних систем може обійтися у сотні мільярдів рублів, підрахував аналітик Олексій Бойко. Всередині країни оптоволокно виробляє лише один завод — «Оптиковолоконные системы» в Саранську. Це ускладнює масштабне оновлення телекомунікаційних мереж.

Через обмежені виробничі потужності Росія дедалі більше залежить від зовнішніх постачальників. Китайське оптоволокно активно заповнює російський ринок завдяки державній підтримці уряду КНР і демпінговим цінам. За митними даними КНР, які раніше наводила газета The Washington Post, обсяги експорту в Росію швидко зростають: у травні поставили 190 400 кілометрів оптоволоконного кабелю, у червні — 208 000 кілометрів, а в серпні — рекордні 524 800 кілометрів.