UARU

UARU

MEGOGO покаже топматчі Ліги чемпіонів: Челсі – Барселона та Арсенал – Баварія

Новини
Ліга чемпіонів на MEGOGO

25 листопада розпочнеться п’ятий тур основного етапу Ліги чемпіонів. Головний матч дня — поєдинок Челсі та Барселони на «Стемфорд Брідж», який почнеться о 22:00 за київським часом.

Медіасервіс MEGOGO — офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні — ексклюзивно покаже всі матчі турніру. Глядачі побачать ігри на OTT-платформі з передплатою «Спорт» чи в пакетах «MEGOPACK». Окремі поєдинки також покажуть безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у мережі T2 і в кабельних операторів.

- Реклама -
Матч Челсі – Барселона

Матч Челсі – Барселона прокоментують Володимир Кобельков і Віталій Кравченко. О 21:00, за годину до гри, почнеться аналітична студія. Ведуча Олександра Кучеренко запросить до студії футбольного блогера й коміка Олега Маслюка та функціонера Андрія Колісника.

Наступного дня, 26 листопада, відбудеться ще один топматч туру. Арсенал прийматиме Баварію — початок о 22:00 за київським часом. Гру прокоментують Сергій Лук’яненко та Олександр Новак. Студійне мовлення почнеться за годину до матчу — його вестиме Володимир Кобельков, а гостями будуть Артем Дамницький і Андрій Колісник.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому
Матч Арсенал — Баварія

Обидва клуби показують відмінну форму на основному етапі. Після чотирьох турів Арсенал і Баварія лідирують у загальній таблиці з максимальними 12 очками — стільки ж набрав «Інтер». Челсі та Барселона йдуть у зоні плей-оф, маючи по 7 пунктів.

Розклад трансляцій єврокубкових матчів на каналі «MEGOGO СПОРТ»:

  • 25 листопада
    • 19:45 – Галатасарай – Юніон Сент-Жилуаз. Ліга чемпіонів.
  • 26 листопада
    • 15:00 – Арсенал – Баварія. Юнацька ліга UEFA
    • 22:00 – Спортинг – Брюгге. Ліга чемпіонів.
- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Київстар» відключить 3G у трьох містах та чотирьох районах Закарпаття

24 лютого 2026 року «Київстар» відключить 3G у семи локаціях Закарпаття. Частоти діапазону 2100 МГц перерозподілять на користь швидшого 4G.
Новини

Китайські інженери змоделювали блокування Starlink над Тайванем

Дослідники з Китаю змоделювали блокування Starlink над Тайванем. Для повного придушення мережі потрібно від 935 до 2000 глушилок, встановлених на БПЛА.
Новини

На SWEET.TV відбулася прем’єра драмеді «Ховаючи колишню»

26 листопада на SWEET.TV вийшов серіал «Ховаючи колишню» про стосунки та дружбу під час війни. У день прем'єри до перегляду доступні п'ять серій.
Новини

Михайло Шелемба розповів, як працює мережа lifecell під час блекаутів

Михайло Шелемба розповів про роботу мережі lifecell під час блекаутів. Наразі 45 тисяч батарей забезпечують 95% працездатності інфраструктури оператора.
Новини

На Android виявили троян Sturnus, який викрадає дані з месенджерів і банківських додатків

Фахівці MTI Security зафіксували троян Sturnus на Android. Цей вірус перехоплює повідомлення в месенджерах, паролі та банківські дані користувачів.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати