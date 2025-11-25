MEGOGO покаже топматчі Ліги чемпіонів: Челсі – Барселона та Арсенал – Баварія

25 листопада розпочнеться п’ятий тур основного етапу Ліги чемпіонів. Головний матч дня — поєдинок Челсі та Барселони на «Стемфорд Брідж», який почнеться о 22:00 за київським часом.

Медіасервіс MEGOGO — офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні — ексклюзивно покаже всі матчі турніру. Глядачі побачать ігри на OTT-платформі з передплатою «Спорт» чи в пакетах «MEGOPACK». Окремі поєдинки також покажуть безплатно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у мережі T2 і в кабельних операторів.

Матч Челсі – Барселона прокоментують Володимир Кобельков і Віталій Кравченко. О 21:00, за годину до гри, почнеться аналітична студія. Ведуча Олександра Кучеренко запросить до студії футбольного блогера й коміка Олега Маслюка та функціонера Андрія Колісника.

Наступного дня, 26 листопада, відбудеться ще один топматч туру. Арсенал прийматиме Баварію — початок о 22:00 за київським часом. Гру прокоментують Сергій Лук’яненко та Олександр Новак. Студійне мовлення почнеться за годину до матчу — його вестиме Володимир Кобельков, а гостями будуть Артем Дамницький і Андрій Колісник.

Обидва клуби показують відмінну форму на основному етапі. Після чотирьох турів Арсенал і Баварія лідирують у загальній таблиці з максимальними 12 очками — стільки ж набрав «Інтер». Челсі та Барселона йдуть у зоні плей-оф, маючи по 7 пунктів.

Розклад трансляцій єврокубкових матчів на каналі «MEGOGO СПОРТ»:

25 листопада 19:45 – Галатасарай – Юніон Сент-Жилуаз. Ліга чемпіонів.

26 листопада 15:00 – Арсенал – Баварія. Юнацька ліга UEFA 22:00 – Спортинг – Брюгге. Ліга чемпіонів.

