«Київстар» надаватиме супутниковий зв’язок Starlink Direct to Cell безоплатно щонайменше рік

НовиниСупутниковий зв'язок
Абоненти «Київстар» користуватимуться технологією Direct to Cell від Starlink без додаткової плати принаймні рік. Про це в інтерв’ю Forbes розповів президент компанії Олександр Комаров.

Президент оператора пояснив, як формуватиметься ціна на нову послугу. Оператор стежитиме за розвитком подій в Україні та оцінюватиме воєнні ризики. Комаров сподівається, що вдасться надавати послугу безоплатно до кінця війни, але поки що це лише бачення.

Олександр Комаров не розкрив фінансових подробиць партнерства зі SpaceX. Він лише підтвердив, що «Київстар» платить американській компанії за користування сервісом. Ціна не залежить від того, яку технологію запущено — SMS чи дзвінки. Угоду укладено на кілька років, і вона передбачає поступове впровадження різних функцій.

Швидкість розвитку послуги залежить від двох чинників. Перше — це налаштування мереж самого «Київстар». Друге — розгортання супутникового угруповання SpaceX на орбіті.

Президент «Київстар» розповів і про можливі бізнес-моделі в майбутньому. За одним із варіантів супутниковий зв’язок додаватимуть безплатно лише до дорожчих тарифів. Це спонукатиме частину абонентів переходити на коштовніші плани.

Комаров вважає, що технологія стане конкурентною перевагою в боротьбі за клієнтів. Він зауважив: під час кожного блекауту в країні зростає попит на SIM-карти. Однак за два-три місяці стабільності люди викидають запасні картки. Президент оператора сподівається, що SIM-карти «Київстар» із послугою супутникового зв’язку стануть настільки важливими для абонентів, що ті їх не викидатимуть.

Щодо роботи технології у прифронтовій зоні — президент компанії пояснив важливі деталі. Сервіс Starlink Direct to Cell не працюватиме в зоні бойових дій. Лінія фронту постійно змінюється, а питання зв’язку на цій території надзвичайно чутливе й для українського оператора, й для SpaceX. Позиція однозначна: це цивільний сервіс, який працює на підконтрольних Україні територіях.

Є також обмеження для прикордонних районів. На відстані від 20 до 50 кілометрів до кордону рівень супутникового сигналу значно знижуватиметься. Причина — регуляторні вимоги. Український оператор і мобільні компанії сусідніх країн використовують один і той самий радіочастотний діапазон. Щоб не створювати завад для їхніх мереж, доводиться знижувати потужність сигналу біля кордонів.

Нагадаємо: вчора «Київстар» увімкнув послугу SMS через Starlink Direct to Cell для всіх абонентів. Ще раніше оператор розширив тестування технології на всю територію України.

Редакція Mediasat
