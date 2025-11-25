UARU

Apple попередила індійських продавців про штрафи за експорт iPhone до Росії та інших країн

Новини
iPhone 17

Офіційні дистриб’ютори Apple в Індії надіслали ритейлерам попередження про фінансові санкції, якщо нові iPhone активують іноземними SIM-картами впродовж 90 днів після продажу. Про це повідомляє індійське видання MoneyControl.

Такі обмеження стосуються насамперед смартфонів лінійки iPhone 17. Компанія намагається скоротити вивезення пристроїв на ринки, де не працює офіційно. Активація телефона іноземною SIM-карткою в перші три місяці після продажу призводить до серйозних фінансових покарань. Крім того, магазинові можуть заблокувати торговий код в системі обліку продажів.

Дистриб’ютори називають ці повідомлення офіційним попередженням. Джерело видання додало, що Apple й раніше звертала увагу партнерів на ризики паралельного експорту.

За даними MoneyControl, у жовтні експорт iPhone з Індії сягнув 1,6 мільярда доларів. Ця сума становить майже третину загального обсягу закордонних постачань смартфонів. Частка в експорті електроніки досягає приблизно 40 відсотків.

За оцінками експертів, 3–5 відсотків техніки йде неофіційними маршрутами. Майже половина таких партій потрапляє до Росії. Серед інших напрямків — країни Африки, Близького Сходу й Південно-Східної Азії, де попит і потенційний прибуток вищі.

Нагадаємо, сірий імпорт iPhone залишається проблемою й для України. На смартфони Apple припадає понад 70 відсотків усієї контрабандної електроніки. Офіційно в Україну завозять лише кожен п’ятий iPhone — це 200–250 тисяч пристроїв на рік. Решту ввозять неофіційними каналами.

Редакція Mediasat
