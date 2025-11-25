UARU

UARU

Amazon анонсувала Leo Ultra — антену для супутникового інтернету зі швидкістю 1 Гбіт/с

Новини
Антена Amazon Leo Ultra

Компанія Amazon анонсувала випуск антени Leo Ultra для власного супутникового сервісу Amazon Leo, який раніше був відомий як Project Kuiper. Новий пристрій забезпечує швидкість завантаження до 1 Гбіт/с і передавання до 400 Мбіт/с, що вдвічі перевищує показники конкурентів.

Виробник представляє Leo Ultra як рішення для корпоративного сектору й державних організацій. Розміри термінала становлять 50 × 76 см. Наразі Amazon запустила програму закритого тестування, а комерційні продажі стартують у 2025 році.

- Реклама -

Ключова особливість пристрою — підтримка приватних мереж і прямого з’єднання з Amazon Web Services (AWS) та хмарними платформами. Компанія називає Leo Ultra найшвидшим абонентським терміналом серед тих, що виробляються зараз. Водночас інформацію про ціну й терміни початку постачань поки не розголошують.

Amazon Leo Ultra: World's Fastest Satellite Antenna | 1 Gbps Downloads + 400 Mbps Uploads

Порівняння з наявними рішеннями показує суттєву перевагу новинки. Бізнес-тарифи Starlink забезпечують швидкість до 400 Мбіт/с, що вдвічі менше за показники Leo Ultra. Втім, компанія SpaceX розробляє супутники Starlink V3 із пропускною здатністю до 1 Тбіт/с.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Окрім флагманської моделі, Amazon пропонуватиме дві компактніші версії антен. Leo Pro розміром близько 27 см забезпечує швидкість до 400 Мбіт/с. Модель Leo Nano діаметром приблизно 18 см забезпечує з’єднання до 100 Мбіт/с.

На сьогодні орбітальне угруповання Amazon Leo нараховує понад 150 супутників. Черговий запуск заплановано на середину грудня, після чого загальна кількість апаратів сягне 180.

Нагадаємо, нещодавно Amazon офіційно перейменувала супутниковий проєкт із Project Kuiper на Amazon Leo. Нова назва вказує на використання низької навколоземної орбіти — Low-Earth Orbit (LEO).

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Київстар» відключить 3G у трьох містах та чотирьох районах Закарпаття

24 лютого 2026 року «Київстар» відключить 3G у семи локаціях Закарпаття. Частоти діапазону 2100 МГц перерозподілять на користь швидшого 4G.
Новини

Китайські інженери змоделювали блокування Starlink над Тайванем

Дослідники з Китаю змоделювали блокування Starlink над Тайванем. Для повного придушення мережі потрібно від 935 до 2000 глушилок, встановлених на БПЛА.
Новини

На SWEET.TV відбулася прем’єра драмеді «Ховаючи колишню»

26 листопада на SWEET.TV вийшов серіал «Ховаючи колишню» про стосунки та дружбу під час війни. У день прем'єри до перегляду доступні п'ять серій.
Новини

Михайло Шелемба розповів, як працює мережа lifecell під час блекаутів

Михайло Шелемба розповів про роботу мережі lifecell під час блекаутів. Наразі 45 тисяч батарей забезпечують 95% працездатності інфраструктури оператора.
Новини

На Android виявили троян Sturnus, який викрадає дані з месенджерів і банківських додатків

Фахівці MTI Security зафіксували троян Sturnus на Android. Цей вірус перехоплює повідомлення в месенджерах, паролі та банківські дані користувачів.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати