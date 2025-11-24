Paramount, Netflix та Comcast подали заявки на купівлю Warner Bros. Discovery

Три великі медіакомпанії офіційно заявили про зацікавленість у купівлі Warner Bros. Discovery (WBD). Paramount, Comcast й Netflix подали заявки на придбання активів компанії. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Серед потенційних покупців лише Paramount готовий придбати WBD повністю. Компанія пропонує купити весь портфель активів, включно з кіностудією HBO, стрімінговим сервісом HBO Max, а також кабельними каналами TNT, TBS, CNN, HGTV і Food Network.

Керівництво Warner Bros. Discovery раніше планувало реструктуризацію бізнесу. За цим планом студійний і стрімінговий сегменти мали б працювати як окрема структура, тоді як кабельні канали перетворилися б на самостійну компанію.

Інші претенденти мають вужчі інтереси. Comcast й Netflix зосередилися лише на придбанні студійного напрямку та стрімінгового бізнесу. У разі схвалення їхньої заявки раді директорів доведеться вирішувати долю кабельних каналів. Серед можливих варіантів — виділення телевізійного сегмента в окрему компанію або пошук альтернативного інвестора.

Реалізація будь-якої із запропонованих угод суттєво змінить структуру індустрії розваг. Об’єднання кінематографічного, телевізійного та стрімінгового напрямків перекроїть ринок.

Питання фінансування залишається відкритим. Невідомо, чи підтримують заявки інвестиційні фонди Саудівської Аравії або інших близькосхідних країн. Раніше Paramount і Comcast розглядали можливість партнерства з близькосхідними інвесторами. Інформація про участь інших потенційних покупців поки залишається нерозголошеною.

Варто нагадати, що у середині жовтня Warner Bros. Discovery відхилила першу пропозицію Paramount. Медіахолдинг визнав запропоновану оцінку в $20 за акцію недостатньою. Наприкінці жовтня компанія офіційно оголосила про пошук покупців.