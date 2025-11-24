UARU

Офіційна реклама iPhone вперше з’явилася на українському телебаченні

Новини
iPhone 17 Pro

Компанія АСБІС-УКРАЇНА, авторизований дистриб’ютор продукції Apple в Україні, почала показувати офіційний рекламний ролик iPhone 17 Pro на провідних національних телеканалах. Це перший випадок виходу офіційної реклами iPhone на український телевізійний ринок.

Рекламна кампанія триватиме три тижні. 30-секундний іміджевий ролик почали показувати 24 листопада 2025 року. Трансляція завершиться 14 грудня цього року.

Кампанія має підвищити впізнаваність нового покоління смартфонів серед широкої української аудиторії. Запуск свідчить про зростання уваги глобальних технологічних брендів до вітчизняного ринку. Це також підтверджує стабільність і перспективність українського медіапростору.

Рекламний ролик зроблено у фірмовому стилі Apple. Відеоматеріал наголошує на дизайні й інноваційних рішеннях. До ключових характеристик iPhone 17 Pro належать вдосконалена камера, найдовша автономність та найшвидший процесор у лінійці продуктів компанії.

Стратегічне медіарозміщення забезпечує агенція Star Up Plus. Компанія співпрацює з АСБІС-УКРАЇНА. Такий підхід гарантує максимальне охоплення цільової аудиторії й швидке поширення інформації про новий продукт.

Лідія Грінкевич, комерційна директорка АСБІС-УКРАЇНА, прокоментувала запуск кампанії: «Ми вже близько 10 років є офіційним дистриб’ютором Apple в Україні та разом з українськими партнерами розвиваємо офіційний, прозорий і відповідальний ринок. Ми послідовно підтримуємо культуру придбання техніки Apple у сертифікованих партнерів — адже це гарантія справжності, сервісу, безпеки даних і податків, що повертаються в бюджет України. Вихід першої офіційної ТВ-кампанії iPhone 17 Pro — це не просто реклама, а підтвердження зрілості білого ринку та довіри до нашої країни».

Директор Star Up Plus Анатолій Покровський підкреслив значущість події: «Запуск офіційної ТВ-кампанії iPhone 17 Pro в Україні — це справді знакова подія для всього ринку. Те, що такі технологічні гіганти, як Apple, обирають Україну для масштабних комунікацій, є хорошим сигналом довіри до нашого ринку і до телебачення. Адже саме воно має найширші можливості з нарощення знання та охоплення. Ролик iPhone 17 Pro буде виходити на топканалах з найвищим телепереглядом, і при цьому ми зафіксуємо преміальну першу позицію в блоці, яка гарантує швидке та ефективне охоплення цільової аудиторії».

Поява офіційної телевізійної реклами iPhone 17 Pro підтверджує позицію України як сучасного й привабливого ринку для провідних технологічних компаній. Розміщення кампанії на національних телеканалах забезпечує широке охоплення аудиторії та зміцнює присутність бренду Apple на вітчизняному ринку.

Нагадаємо, нещодавно компанія Apple створила нову заставку для Apple TV без комп’ютерної графіки — використовуючи лише фізичні ефекти та фільмування камерою.

