UARU

UARU

Стрімінговий сервіс Twitch додав до інтерфейсу українську мову

Новини
Twitch

Стрімінговий сервіс Twitch запровадив українську мову у своєму інтерфейсі. Локалізація працює як бета-версія й доступна у вебверсії та мобільних додатках для iOS і Android. За інформацією ITC, платформа досі офіційно не анонсувала цього нововведення.

Користувачі вебверсії можуть змінити мову інтерфейсу в налаштуваннях профілю. Для цього треба натиснути на аватар у правому верхньому куті й обрати пункт «Мова». Українська з’являється у списку з позначкою Beta. Іноді мова встановлюється автоматично згідно з налаштуваннями браузера. Проте деякі користувачі не можуть активувати українську через це меню.

- Реклама -

На пристроях iOS українська мова вже працює у стабільній версії додатка. Система автоматично застосовує локалізацію, якщо українська встановлена як основна мова пристрою. Якщо автоматичного перемикання не відбулося, мову можна змінити вручну в налаштуваннях смартфона. Для цього треба знайти Twitch у розділі «Програми» й встановити українську як пріоритетну.

Користувачам смартфонів на Android треба приєднатися до бета-тестування додатка Twitch через Google Play. Після цього система запропонує оновлення, яке відкриє доступ до української мови в інтерфейсі. Мабуть, у стабільній версії українська з’явиться вже в наступному оновленні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Користувачі, які активували локалізацію, помічають неповний переклад деяких елементів інтерфейсу. Частина фрагментів, особливо у вебверсії, досі показується англійською мовою. Розробники, ймовірно, виправлять це у майбутніх оновленнях.

Українська спільнота Twitch давно вимагала додати локалізацію. Одна з петицій зібрала понад 28 тисяч голосів. У ній користувачі навіть пропонували самі перекласти інтерфейс через краудсорсингові системи.

Поява української у Twitch продовжує тенденцію локалізації великих технологічних платформ. У липні 2022 року українську мову додали також у професійній соцмережі LinkedIn.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Сьогодні світ відзначає Всесвітній день телебачення

Сьогодні Всесвітній день телебачення — свято, запроваджене ООН для визнання впливу телебачення на культурний обмін та поширення інформації
Новини

Google прокладе підводний кабель між Мальдівами, Оманом й Островом Різдва

Компанія Google прокладе новий підводний кабель Dhivaru, що з'єднає три країни Індійського океану. Проект підвищить надійність інтернету в регіоні.
Новини

Оператор Ucom завершив побудову мережі 5G у всіх містах Вірменії

Вірменський оператор Ucom за 12 місяців побудував національну 5G-мережу. Покриття охопило всі міста, траси й навіть прикордонні пункти.
Новини

Google презентувала Nano Banana Pro — нову ШІ-модель для створення зображень

Google оновила ШІ-модель для створення зображень. Nano Banana Pro на базі Gemini 3 Pro окрім фото може створювати інфографіку, діаграми та візуалізації.
Новини

Оператори мобільного зв’язку побудують 100 базових станцій за прискореною процедурою — Федоров

100 базових станцій з'являться в шести областях за прискореною процедурою. Тепер оператори отримують дозволи на їх розміщення протягом 25 робочих днів.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати