Стрімінговий сервіс Twitch запровадив українську мову у своєму інтерфейсі. Локалізація працює як бета-версія й доступна у вебверсії та мобільних додатках для iOS і Android. За інформацією ITC, платформа досі офіційно не анонсувала цього нововведення.

Користувачі вебверсії можуть змінити мову інтерфейсу в налаштуваннях профілю. Для цього треба натиснути на аватар у правому верхньому куті й обрати пункт «Мова». Українська з’являється у списку з позначкою Beta. Іноді мова встановлюється автоматично згідно з налаштуваннями браузера. Проте деякі користувачі не можуть активувати українську через це меню.

На пристроях iOS українська мова вже працює у стабільній версії додатка. Система автоматично застосовує локалізацію, якщо українська встановлена як основна мова пристрою. Якщо автоматичного перемикання не відбулося, мову можна змінити вручну в налаштуваннях смартфона. Для цього треба знайти Twitch у розділі «Програми» й встановити українську як пріоритетну.

Користувачам смартфонів на Android треба приєднатися до бета-тестування додатка Twitch через Google Play. Після цього система запропонує оновлення, яке відкриє доступ до української мови в інтерфейсі. Мабуть, у стабільній версії українська з’явиться вже в наступному оновленні.

Користувачі, які активували локалізацію, помічають неповний переклад деяких елементів інтерфейсу. Частина фрагментів, особливо у вебверсії, досі показується англійською мовою. Розробники, ймовірно, виправлять це у майбутніх оновленнях.

Українська спільнота Twitch давно вимагала додати локалізацію. Одна з петицій зібрала понад 28 тисяч голосів. У ній користувачі навіть пропонували самі перекласти інтерфейс через краудсорсингові системи.

Поява української у Twitch продовжує тенденцію локалізації великих технологічних платформ. У липні 2022 року українську мову додали також у професійній соцмережі LinkedIn.