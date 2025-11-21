Сьогодні світ відзначає Всесвітній день телебачення

21 листопада планета традиційно відзначає Всесвітній день телебачення, який підкреслює важливу роль цього медіа у формуванні сучасного інформаційного простору.

Свято запровадила Генеральна Асамблея ООН у грудні 1996 року. Датою його відзначення обрали 21 листопада на честь першого Всесвітнього телевізійного форуму, який відбувся саме цього дня 1996 року. Ініціатива мала за мету привернути увагу світової спільноти до значення телебачення як потужного інструменту впливу на громадську думку, культурного обміну та поширення інформації.

За роки свого існування телебачення зазнало значних змін. Якщо раніше воно асоціювалося виключно з традиційним телевізором у вітальні, то нині поняття «дивитися телебачення» охоплює перегляд контенту на різних пристроях. Сучасні технології дозволяють переглядати телевізійний контент на смартфонах, планшетах та ноутбуках у будь-якому місці й у будь-який час.

Фото: Mediasat

Організація Об’єднаних Націй наголошує, що телебачення відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні миру, безпеки та соціально-економічного розвитку. Воно залишається одним із небагатьох засобів масової інформації, здатних охопити масову аудиторію, водночас надаючи змістовний контент. Завдяки телебаченню люди отримують доступ до освітніх програм, культурних подій та новин з різних куточків планети.

Всесвітній день телебачення нагадує про важливість збалансованого підходу до перегляду контенту та необхідність медіаграмотності. Свято заохочує глядачів критично оцінювати інформацію, розуміти відповідальність медіа та усвідомлювати вплив телевізійного контенту на формування суспільних цінностей.

Редакція Mediasat.INFO вітає всіх працівників телевізійної індустрії зі Всесвітнім днем телебачення. Бажаємо вам творчого натхнення, нових цікавих проєктів та вдячних глядачів!