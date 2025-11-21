Оператори мобільного зв’язку побудують 100 базових станцій за прискореною процедурою — Федоров

За перше півріччя дії нових правил мобільні оператори отримали близько 100 дозволів на розміщення базових станцій. Лідерами за кількістю погоджень стали Сумська, Івано-Франківська, Житомирська, Вінницька, Львівська та Рівненська області. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Спрощена процедура стала можливою завдяки урядовій постанові №555, ухваленій у травні цього року. Цей документ істотно полегшив процес розміщення телекомунікаційного обладнання. Зміни є особливо важливими для прифронтових регіонів, де потреба у стабільному зв’язку критична.

Нововведення суттєво прискорили узгодження. Тепер оператори отримують дозволи на розміщення базових станцій протягом 25 робочих днів. Раніше така процедура займала до двох років.

Сумська область стала одним із перших регіонів, де почали зводити базові станції за новою схемою. «Для мешканців регіону критично важливо мати стабільний зв’язок, щоб зателефонувати рідним чи викликати швидку», — наголосив міністр.

Найактивніше нова процедура використовується в шести областях. Окрім Сумської, значну кількість дозволів отримано в Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій, Львівській та Рівненській областях.

«Наша мета — забезпечити надійний зв’язок у кожній громаді, незалежно від її розміру чи розташування. Продовжуємо розвивати стійкість телеком-інфраструктури, щоб кожен українець залишався на зв’язку», — підсумував Федоров.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні стартував соціальний проєкт «Генератор зв’язку». Ініціатива спрямована на підтримку зв’язку під час блекаутів. Власники обладнання самостійно заправляють паливом та обслуговують генератори, а оператори компенсують витрати на паливо та технічне обслуговування.