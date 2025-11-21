UARU

Оператор Ucom завершив побудову мережі 5G у всіх містах Вірменії

Ucom 5G

Телекомунікаційний оператор Ucom завершив масштабний проєкт із будівництва мережі зв’язку п’ятого покоління у Вірменії. За рік компанія запустила 5G у 48 містах країни й сотнях менших населених пунктів. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Мережу нового покоління також запустили на курорті Myler Mountain Resort, уздовж автомагістралі Єреван–Діліжан і на трьох прикордонних пунктах: Баграташен, Бавра та Агарак. Завдяки цьому понад 94 відсотки жителів країни отримали доступ до швидкого мобільного інтернету.

Проєкт стартував у листопаді 2024 року. За дванадцять місяців компанія побудувала національну інфраструктуру, що відповідає сучасним телекомунікаційним стандартам. Такі швидкі темпи будівництва мережі стали можливими завдяки системній модернізації обладнання й використанню технологічних рішень нового покоління.

Ucom 5G Ամենալայն 5G ծածկույթը Հայաստանում

Генеральний директор Ucom Ральф Йірікян наголосив на важливості проєкту для країни. За його словами, розширення мережі 5G стало важливим кроком у забезпеченні населення сучасним і стабільним зв’язком. Керівник також зазначив, що компанія виконала обіцянку створити національну технологічну ініціативу, яка охоплює переважну більшість жителів Вірменії.

Модернізація інфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів компанії. Ucom продовжує інвестувати в розвиток мережі, забезпечуючи абонентів не лише високими швидкостями передавання даних, а й стабільним зв’язком. Технологія п’ятого покоління відкриває нові можливості для різних сфер життя, зокрема освіти, роботи, охорони здоров’я й бізнесу.

Нова мережа підтримує якісні відеодзвінки, передавання великих обсягів даних у режимі реального часу й використання сучасних цифрових сервісів. Такі можливості закладають основу для подальшої цифровізації економіки та суспільства Вірменії.

Водночас компанія зазначила про технічні обмеження в одному населеному пункті. У місті Дастакерт мережа 5G наразі недоступна через інфраструктурні особливості. Це єдине місто в країні, де технологію нового покоління поки що не запущено.

