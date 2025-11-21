Оператор Ucom завершив побудову мережі 5G у всіх містах Вірменії

Телекомунікаційний оператор Ucom завершив масштабний проєкт із будівництва мережі зв’язку п’ятого покоління у Вірменії. За рік компанія запустила 5G у 48 містах країни й сотнях менших населених пунктів. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Мережу нового покоління також запустили на курорті Myler Mountain Resort, уздовж автомагістралі Єреван–Діліжан і на трьох прикордонних пунктах: Баграташен, Бавра та Агарак. Завдяки цьому понад 94 відсотки жителів країни отримали доступ до швидкого мобільного інтернету.

Проєкт стартував у листопаді 2024 року. За дванадцять місяців компанія побудувала національну інфраструктуру, що відповідає сучасним телекомунікаційним стандартам. Такі швидкі темпи будівництва мережі стали можливими завдяки системній модернізації обладнання й використанню технологічних рішень нового покоління.

Генеральний директор Ucom Ральф Йірікян наголосив на важливості проєкту для країни. За його словами, розширення мережі 5G стало важливим кроком у забезпеченні населення сучасним і стабільним зв’язком. Керівник також зазначив, що компанія виконала обіцянку створити національну технологічну ініціативу, яка охоплює переважну більшість жителів Вірменії.

Модернізація інфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів компанії. Ucom продовжує інвестувати в розвиток мережі, забезпечуючи абонентів не лише високими швидкостями передавання даних, а й стабільним зв’язком. Технологія п’ятого покоління відкриває нові можливості для різних сфер життя, зокрема освіти, роботи, охорони здоров’я й бізнесу.

Нова мережа підтримує якісні відеодзвінки, передавання великих обсягів даних у режимі реального часу й використання сучасних цифрових сервісів. Такі можливості закладають основу для подальшої цифровізації економіки та суспільства Вірменії.

Водночас компанія зазначила про технічні обмеження в одному населеному пункті. У місті Дастакерт мережа 5G наразі недоступна через інфраструктурні особливості. Це єдине місто в країні, де технологію нового покоління поки що не запущено.