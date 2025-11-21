Google прокладе підводний кабель між Мальдівами, Оманом й Островом Різдва

Компанія Google оголосила про будівництво нової лінії підводного інтернет-кабелю Dhivaru, який з’єднає Мальдіви, Острів Різдва й Оман. Нова лінія зв’язку увійде до масштабної ініціативи Australia Connect і забезпечить регіон надійним високошвидкісним з’єднанням.

Компанія пояснює запуск проєкту швидким зростанням попиту на високошвидкісне з’єднання для сучасних цифрових сервісів. До них належать платформи Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) та Vertex AI, які потребують стабільного інтернет-підключення. Це рішення набуває особливого значення після того, як корпорація оголосила плани побудувати дата-центр зі штучним інтелектом (ШІ) на Острові Різдва. Такий центр має обслуговувати військові потреби й вимагає безперебійного зв’язку для ефективної роботи.

- Реклама -

Google інвестує в проєкт, створюючи спеціалізовані телекомунікаційні хаби на Мальдівах та Острові Різдва. Ці вузли стануть ключовими точками, що покращать інтернет-з’єднання в Африці, на Близькому Сході, у Південній Азії та Океанії. Завдяки таким хабам компанія прискорить надання послуг користувачам через кешування контенту й розміщення обладнання в центрах обробки даних (ЦОД). До того ж система зможе маршрутизувати трафік одночасно через кілька кабельних ліній, що знизить ризик тривалих збоїв у разі пошкодження однієї з них.

Уряд Мальдівів схвально оцінив ініціативу Google. Офіційні представники країни назвали інвестиції «сильним сигналом довіри» до держави. Місцеві телекомунікаційні оператори Ooredoo Maldives і Dhiraagu долучилися до реалізації проєкту. Вони очікують, що нова інфраструктура прискорить цифрову трансформацію регіону.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Google також наголошує на енергоефективності проєкту. Нові кабелі й телекомунікаційні хаби споживатимуть менше електроенергії порівняно з традиційними дата-центрами, навіть підтримуючи численні канали зв’язку. Компанія підтримує розвиток відновлюваної енергетики в регіоні, що додатково посилює екологічну стійкість ініціативи.

Інвестують у підводну кабельну інфраструктуру й інші великі технологічні компанії. Зокрема, Amazon Web Services будує трансатлантичний кабель між США та Ірландією з пропускною здатністю 320 терабітів на секунду. Він запрацює у 2028 році.