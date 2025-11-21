Google презентувала Nano Banana Pro — нову ШІ-модель для створення зображень

Технологічний гігант Google оголосив про запуск Nano Banana Pro — оновленої версії моделі штучного інтелекту (ШІ) для генерації та редагування графічного контенту. Нова розробка замінила попередню модель Nano Banana та працює на основі Gemini 3 Pro. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Ключовою особливістю Nano Banana Pro стала здатність генерувати більш точні та контекстуально релевантні зображення. Це досягається завдяки розширеним можливостям аналізу та базі знань Gemini. Модель також спроможна створювати інфографіку, діаграми та візуалізації кулінарних рецептів.

Окрім статичного контенту, нова ШІ-система підтримує відображення динамічних даних у реальному часі. Зокрема, користувачі можуть генерувати зображення з актуальною інформацією про погодні умови або результати спортивних змагань.

Представники Google підкреслили, що Nano Banana Pro демонструє найкращі результати у створенні зображень із чітким і розбірливим текстом. За словами компанії, користувачі отримали можливість розміщувати написи на макетах та плакатах з широким вибором текстур, шрифтів та каліграфічних стилів. Покращена багатомовна підтримка Gemini дозволяє генерувати текстові елементи різними мовами, а також локалізувати й перекладати створений контент.

Можливості нової моделі включають створення складних композицій з кількох зображень зі збереженням єдиного художнього стилю. Система надає користувачам студійний рівень контролю над творчим процесом. Модель підтримує високі роздільні здатності, включаючи формати 2K та 4K. Доступні також налаштування ракурсу камери, фокусування, сценічного освітлення та колірної корекції.

Компанія звертає особливу увагу на прозорість використання ШІ. Усі медіафайли, створені інструментами Google, отримують невидимий цифровий водяний знак SynthID. Представники корпорації повідомили, що запроваджують інструмент верифікації для користувачів: технологія SynthID дозволяє завантажити зображення в додаток Gemini та з’ясувати, чи було воно згенероване штучним інтелектом Google. Спочатку функція працюватиме для зображень, але згодом розшириться на аудіо та відеоконтент.

Нагадаємо, що нещодавно Google анонсувала Gemini 3 — нове покоління моделі ШІ, яку компанія позиціює як найрозумнішу та найточнішу серед власних розробок. Флагманська версія Gemini 3 Pro вже інтегрована в додаток Gemini та пошукову систему.