YouTube тестує внутрішній чат для обміну відео та повідомленнями

Новини
YouTube
Фото: Shutterstock

Відеохостинг YouTube тестує нову функцію, що дає змогу обмінюватися відеороликами й повідомленнями просто в мобільному застосунку. Завдяки цьому творці контенту зможуть охопити ширшу аудиторію.

Користувачі зможуть ділитися різними форматами контенту — повноформатними відео, короткими роликами Shorts і прямими трансляціями. Водночас вони зможуть обговорювати переглянутий матеріал у приватних чатах, не виходячи із застосунку. Компанія наголосила, що можливість надсилати відео через інші месенджери й соцмережі залишається, як і раніше.

Наразі функцію тестують лише окремі категорії користувачів. У випробуваннях беруть участь виключно дорослі глядачі віком від 18 років, які живуть в Ірландії й Польщі. За даними компанії, саме ця можливість найбільш затребувана серед користувачів.

Щоб увімкнути функцію, потрібно зробити кілька простих кроків. Користувач має натиснути на іконку дзвіночка повідомлень у додатку, а тоді обрати опцію «Запросити інших користувачів ділитися відео». Після цього система створює персональне запрошення-посилання, яке можна передати іншим людям. Ті, хто отримав запрошення, можуть прийняти його або відхилити.

Щоб надіслати відеоролик під час перегляду, можна використати звичну кнопку «Поділитися». Усі діалоги відображаються в розділі «Повідомлення» — туди можна потрапити через ту саму іконку дзвіночка. Користувачі можуть видаляти небажані чати або блокувати певних осіб, щоб більше не отримувати від них повідомлення.

Це вже не перша спроба YouTube запровадити внутрішній обмін повідомленнями. Раніше на платформі вже працювала подібна функція миттєвого обміну, але згодом її прибрали. Щодо нинішнього тестування, компанія поки що не повідомила, коли експеримент поширять на інші країни або коли функція стане доступною всім користувачам.

Обмін повідомленнями — не єдиний експеримент компанії з новими функціями. Нещодавно YouTube Music також почав тестувати пошук треків у плейлистах — функцію, на яку користувачі чекали кілька років і яка наразі доступна лише частині користувачів iOS.

