Операторів зв’язку штрафуватимуть за нездатність працювати три доби без світла

Кабінет Міністрів 7 листопада подав до Верховної Ради законопроєкт про штрафи для операторів електронних комунікацій, які не забезпечують роботу мереж без електрики. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра й надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), підтримала ініціативу на своєму останньому засіданні, пише dev.ua.

Законопроєкт передбачає санкції, якщо оператори не виконують припису уповноваженої посадової особи регуляторного органу. Штрафи застосовуватимуть, коли компанії не можуть надавати телекомунікаційні послуги без електроживлення впродовж трьох діб.

- Реклама -

Розміри штрафів різняться залежно від категорії підприємства. Суб’єкти мікро- й малого бізнесу платитимуть тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — це 17 тисяч гривень. Представники середнього підприємництва заплатять дві тисячі неоподатковуваних мінімумів — 34 тисячі гривень. Найбільші санкції чекають на великі компанії: п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто 85 тисяч гривень.

Якщо компанія порушить вимоги вдруге впродовж календарного року, штрафи зростають. Малий бізнес заплатить 34 тисячі гривень, середній — 85 тисяч гривень, великий — 170 тисяч гривень.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Потреба в змінах до законодавства виникла через рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) від 26 листопада 2022 року, яке ввів у дію указ президента. За цим рішенням НКЕК перевіряє, чи забезпечують постачальники зв’язку автономну роботу критичних об’єктів мережі. Перелік таких об’єктів визначає Національний центр управління (НЦУ).

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що чинне законодавство не дає змоги застосовувати санкції одразу після виявлення порушення в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Під час позапланових перевірок представники НКЕК можуть лише видавати обов’язкові до виконання приписи про усунення виявлених недоліків.

Нинішня процедура притягнення до відповідальності забирає багато часу й передбачає три етапи. Спочатку під час першої перевірки фіксують порушення та видають припис про його усунення. Друга перевірка призводить до розпорядження НКЕК, якщо порушення не виправили. Тільки під час третьої перевірки, коли знову підтверджують невиконання вимог НЦУ, регуляторний орган може накласти санкцію. Від моменту першого виявлення порушення до застосування штрафів минає понад шість місяців.

Така тривала процедура не дає НКЕК швидко реагувати на порушення під час воєнного стану. Оператори електронних комунікацій фактично можуть уникнути відповідальності за невиконання критично важливих вимог щодо енергонезалежності своїх мереж.