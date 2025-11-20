Нацрада пояснила, чому санкції проти Міндіча не є підставою для анулювання ліцензії каналу Kvartal TV

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення заявила, що санкції проти Тимура Міндіча не створюють правових підстав для скасування або призупинення ліцензії телеканалу Kvartal TV. Відповідну позицію регулятор виклав у коментарі для видання «Детектор медіа».

Ключовим аргументом Нацради є те, що Тимур Міндіч не має статусу ліцензіата згідно із законодавством України. Регулятор посилається на норми частини 9 статті 50 та частини 10 статті 65 Закону України «Про медіа». Ці положення чітко визначають, що підставою для анулювання ліцензії може бути лише запровадження санкцій безпосередньо проти юридичної особи-мовника.

У Нацраді навели приклади застосування такого механізму. У лютому 2021 року президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про санкції проти медіапулу Віктора Медведчука. Обмежувальні заходи застосували до юридичних осіб-ліцензіатів: ТОВ «ТБ Вибір», ТОВ «ТРК 112-ТВ», ТОВ «Лідер ТВ», ТОВ «Новини 24 години» та ТОВ «ТРК Нові комунікації». Ці компанії забезпечували роботу телеканалів «112», NewsOne і ZIK. Регулятор анулював їхні ліцензії саме через те, що санкції стосувалися компаній-ліцензіатів, а не фізичних осіб.

Аналогічну ситуацію зафіксували щодо мовників «Перший незалежний», UkrLive, «Наш» та «Максі ТВ». Ці канали належали ексдепутатам забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ). Санкції також застосували безпосередньо до компаній-ліцензіатів, що призвело до анулювання їхніх ліцензій.

Щодо подальшого функціонування підприємств Міндіча регулятор зазначив кілька важливих факторів. Можливість продовження роботи залежить від вартості частки майна підсанкційної особи, наявності інших співвласників та їхніх часток, а також від ресурсів для забезпечення діяльності. Водночас Нацрада підкреслила, що блокування та управління підсанкційними активами не входить до сфери її повноважень.

Нагадаємо, що 13 листопада президент України запровадив персональні санкції проти бізнесмена Тимура Міндіча. Його підозрюють в організації корупційної схеми в енергетичній галузі. Міндіч є співвласником «Кварталу 95» та володіє медійними компаніями, зокрема ефірним телеканалом Kvartal TV.