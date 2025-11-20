UARU

На одній з локацій у Чернігові Vodafone Україна підтримував зв’язок під час восьмиденного блекауту

Базова станція
Український оператор мобільного зв’язку Vodafone підтримує роботу мережі навіть за тривалої відсутності електропостачання. Як приклад наводиться випадок на одній з локацій у Чернігові, де зв’язок функціонував попри восьмиденне знеструмлення. Про це розповіла PR-директорка Vodafone Україна Вікторія Рубан в ефірі Громадського радіо.

Державні органи продовжують підвищувати вимоги до операторів щодо стабільності роботи під час блекаутів. Нині готовність забезпечувати зв’язок протягом 8-10 годин без електроенергії вважається недостатньою. Урядовці наполягають на збільшенні кількості базових станцій (БС), обладнаних генераторами.

Представниця другого за розміром українського мобільного оператора зазначила, що виконання зростальних вимог стає дедалі складнішим завданням. «Нам постійно підвищують вимоги. І весь час якимсь дивним чином нам вдається тримати зв’язок», — заявила Вікторія Рубан.

Тривалі періоди без електропостачання становлять серйозний виклик для мережевої інфраструктури. За мінімальної кількості годин зі світлом акумуляторні батареї на БС не встигають як слід зарядитися. Попри ці труднощі, до 90% базових станцій Vodafone працюють навіть під час знеструмлень.

PR-директорка запевнила, що повної відсутності зв’язку на великих територіях протягом тривалого часу не буває. Оператор вживає активних заходів, щоб підтримувати стабільність мережі в критичних умовах.

Щоб поліпшити автономність роботи, компанія перейшла на сучасні літієві акумулятори. Ці накопичувачі енергії заряджаються швидше й працюють триваліше порівняно з попередніми моделями. Водночас оператор значно розширив парк генераторного обладнання.

«У нас вже працюють понад три тисячі генераторів. Це на третину більше, ніж торік. Додатково ми купили ще п’ять з половиною тисяч генераторів. Вони вже прямують в Україну. Ми сподіваємося, що вони скоро приїдуть», — повідомила Вікторія Рубан.

Ситуація в Чернігові стала особливо показовою: одна з локацій залишалася без електропостачання впродовж восьми діб. Попри такі екстремальні умови, повного колапсу зв’язку не сталося. «Зв’язок був. Він був із перебоями, із перервами, але ми все робили, щоб зв’язок був», — розповіла представниця компанії.

Географічне розташування абонентів Vodafone становить додатковий виклик для оператора. Історично склалося, що найбільше клієнтів компанії зосереджено саме на територіях, наближених до зони бойових дій, або там, де ведуться активні бойові дії.

За словами Вікторії Рубан, у Харкові частка абонентів Vodafone становить 80%. Відповідно, в цьому регіоні оператор має більший обсяг обладнання та БС. Така концентрація інфраструктури призводить до більшої кількості аварійних ситуацій порівняно з іншими компаніями.

Щодо можливого підвищення вартості послуг через значні витрати на обладнання для автономної роботи, PR-директорка запевнила, що наразі зміна тарифів не планується. Компанія покриває ці витрати, переорієнтовуючи внутрішні ресурси.

Редакція Mediasat
