Внаслідок масштабних відключень електроенергії по всій Україні понад 30% телекомунікаційної інфраструктури оператора «Київстар» станом на ранок 20 листопада 2025 року перейшли на резервні джерела живлення. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров.

За словами керівника оператора, поточна доба стала однією з найскладніших для телекомунікаційної мережі компанії з літа 2024 року. У зв’язку з цим п’ять регіональних технологічних центрів повністю перейшли в режим роботи від генераторів. Водночас значна частина мережевого обладнання функціонує від акумуляторних батарей та інших автономних систем електропостачання.

Попри складну ситуацію, тимчасово припинили роботу лише близько 4% базових станцій мережі. Це стало можливим завдяки масштабній підготовці до осінньо-зимового сезону, яку провела компанія. Зокрема, 99% домогосподарств, підключених до домашнього інтернету «Київстар», отримали можливість автономної роботи протягом 12 годин.

Комаров повідомив, що протягом 2024–2025 років оператор встановив понад 80 тисяч сучасних акумуляторів типу LiFePO4 (літій-залізо-фосфатних). Загальний обсяг інвестицій у модернізацію систем резервного живлення склав майже 300 мільйонів гривень.

Водночас президент «Київстар» звернув увагу на критичну проблему з боку споживачів. Лише 15–20% абонентів забезпечили власні роутери резервним живленням. Ситуація виявилася особливо гострою під час нещодавнього повного блекауту в Полтавській області, де цей показник становив критично низькі 2%.

«Київстар виконав свою частину роботи, щоб мережа трималася якомога довше. Тепер черга за кожним із нас. Якщо абоненти під’єднають роутери до павербанків, джерел безперебійного живлення (ДБЖ) чи зарядних станцій – ми всі разом збережемо країну на зв’язку», – підсумував Олександр Комаров.

Керівник оператора закликав українців уже зараз забезпечити домашні роутери автономним живленням. Це дозволить знизити навантаження на мобільні базові станції та уникнути перебоїв зі зв’язком навіть під час тривалих відключень електроенергії.